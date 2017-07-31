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07:45 (мск), источник: Sputniknews.kz

МИД Казахстана сделал заявление в связи с запуском КНДР ракеты

Казахстан призвал Северную Корею отказаться от ядерных амбиций ради безопасности мира.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 31 июл — Sputnik. Казахстан осуждает запуск баллистической ракеты Северной Кореей, говорится в заявлении министерства иностранных дел РК.

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Корейская Народная Демократическая Республика 28 июля запустила вторую за месяц баллистическую ракету.

«Казахстан решительно осуждает запуск ракеты КНДР. Подобные действия грубо нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, создают угрозу миру и дестабилизируют ситуацию в восточноазиатском регионе и в глобальном масштабе», — говорится в заявлении МИД.

Также отмечается, что политика КНДР безответственна и негативно отражается на глобальном процессе ядерного нераспространения, подрывает коллективные усилия по обеспечению безъядерного будущего планеты.

«Настойчиво призываем КНДР отказаться от ядерных амбиций ради безопасности и развития своего народа, а также во благо всего человечества», — заявил МИД.

Казахстан в очередной раз выступил за дипломатическое решение проблемы — путем переговоров, чтобы все заинтересованные стороны активизировали усилия по поиску взаимоприемлемого решения, а не применяли силу в ответ на «провокационные действия северокорейских властей».

В КНДР в субботу заявили об успешном пуске МБР «Хвасон-14». По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Отмечается, что дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3724,9 километра.

Запуск баллистической ракеты в Северной Корее.

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