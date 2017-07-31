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08:25 (мск), источник: Губерния онлайн

Депутаты Хабаровского края попытаются «выбить» федеральные деньги на поддержку многодетных

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края просят правительство РФ пересмотреть демографические нормативы для восточных окраин страны, чтобы регионы Дальнего Востока могли получать деньги из федерального бюджета на выплаты многодетным семьям. Софинансирования край лишился из-за роста рождаемости.

Источник: Reuters

В Хабаровском крае действует закон, гарантирующий ежемесячную поддержку семьям, в которых появляется третий или последующий ребенок. Выплату (сейчас это 13,4 тысячи рублей) родители или усыновители получают до тех пор, пока детям не исполнится три года. На эти цели краю предоставляют субсидию из федерального бюджета — с 2013 по 2016 год она составила более 1,8 млрд рублей. Теперь правительство отказалось выделять деньги на детей, рожденных в регионе после 1 января 2017 года. Причина — рост рождаемости: ее суммарный коэффициент в крае превысил среднероссийский, а поддержка положена регионам с демографическими проблемами.

Выплаты на детей 2017 года рождения семьи получают, но уже целиком за счет краевого бюджета. Депутаты Закдумы предлагают пересмотреть этот подход — по их мнению, малонаселенные регионы Дальнего Востока должны иметь право на субсидию даже в том случае, если коэффициент рождаемости в них превышает общероссийский показатель.

Краевые парламентарии уже направили обращение в адрес зампреда правительства РФ Ольги Голодец, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Законодательной думы Хабаровского края.

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