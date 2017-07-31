Депутаты Хабаровского края попытаются «выбить» федеральные деньги на поддержку многодетных

В Хабаровском крае действует закон, гарантирующий ежемесячную поддержку семьям, в которых появляется третий или последующий ребенок. Выплату (сейчас это 13,4 тысячи рублей) родители или усыновители получают до тех пор, пока детям не исполнится три года. На эти цели краю предоставляют субсидию из федерального бюджета — с 2013 по 2016 год она составила более 1,8 млрд рублей. Теперь правительство отказалось выделять деньги на детей, рожденных в регионе после 1 января 2017 года. Причина — рост рождаемости: ее суммарный коэффициент в крае превысил среднероссийский, а поддержка положена регионам с демографическими проблемами.