Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Саакашвили резко ответил пошутившему над ним Медведеву - СМИ
Люди, которые нанимают домработниц, счастливее других
Как воспитать умного ребенка: 6 советов от Максима Поташева
Как увеличить площадь квартиры на треть
26-летний Никита Пресняков женился
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Анджелина Джоли в седьмой раз станет матерью
«Нас водят за нос», — украинский блогер о Крыме
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ рассказали о реакции Запада на лишение Саакашвили гражданства
Кремль о последствиях поставок оружия США Киеву
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
26-летний Никита Пресняков женился
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Политические битвы
14События недели в фотографиях
08:49 (мск), источник: Nakanune.ru

Челябинский облсуд сегодня рассмотрит апелляцию на арест имущества бывшего губернатора Михаила Юревича

Сегодня, 31 июля, Челябинский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на арест имущества экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в получении взяток и подстрекательстве к клевете.

Об этом Накануне.RU сообщила в пресс-службе облсуда.

Заседание назначено на 14 часов.

Напомним, в июне суд удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на имущество экс-чиновника. Речь идет об аресте восьми банковских счетов и восьми объектов недвижимости. В частности, квартиры, гаража, парковочного места, машиноместа и земельного участка.

Напомним, 25 мая Свердловский областной суд принял решение о заочном аресте экс-губернатора. Адвокаты Михаила Юревича заявляли, что будут обжаловать решение о заочном аресте в Верховном суде.

Как уже сообщало Накануне.RU, Михаил Юревич обвиняется в получении взятки и подстрекательстве к клевете. По данным следствия, Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, их общая сумма составила 26 млн руб.

Кроме того, в конце мая следователи возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего губернатора по подозрению в получении взятки в размере 3,4 млрд руб. По версии следствия, Михаил Юревич в период с января 2011 по январь 2014 гг. за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере в сумме не менее 3,4 млрд руб.

Михаил Юревич объявлен в международный розыск. Как сообщали адвокаты бывшего чиновника, экс-губернатор проходит лечение в Лондоне.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
По факту крушения судна в Крыму возбуждено уголовное дело
Госдеп назвал неуместным решение Москвы выслать 755 дипломатов
СМИ: в администрации США разрабатывают санкции против Китая
В Румынии объяснили, почему глава МИД не полетел через Москву
«Ъ»: бренд «Техносила» ликвидируют
СМИ: Россия «асимметрично» ответит Польше на снос памятников
В России отменили бесплатный багаж для невозвратных авиабилетов
Около 16 человек погибли в ходе протестов в Венесуэле
Спорт
Дозрели: три золота плоцов РФ на ЧМ и одна общая победа Сборная России по плаванию впервые с 1994 года завоевала больше двух индивидуальных наград чемпионата мира по водным видам спорта
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
В России изменят закон «О теплоснабжении»
Петербургские отели поставили рекорд по тарифам
Пожаловавшаяся Путину жительница Мытищ получит новое жилье
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Дочь Газманова растет настоящей красавицей (фото) Жена Олега Газманова – Марина Муравьева-Газманова – опубликовала на своей странице в Instagram фотографию тринадцатилетней дочери Марианны.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь