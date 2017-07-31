Челябинский облсуд сегодня рассмотрит апелляцию на арест имущества бывшего губернатора Михаила Юревича
Сегодня, 31 июля, Челябинский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на арест имущества
Сегодня, 31 июля, Челябинский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на арест имущества
Об этом Накануне.RU сообщила в
Заседание назначено на 14 часов.
Напомним, в июне суд удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на имущество
Напомним, 25 мая Свердловский областной суд принял решение о заочном аресте
Как уже сообщало Накануне.RU, Михаил Юревич обвиняется в получении взятки и подстрекательстве к клевете. По данным следствия, Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, их общая сумма составила 26 млн руб.
Кроме того, в конце мая следователи возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего губернатора по подозрению в получении взятки в размере 3,4 млрд руб. По версии следствия, Михаил Юревич в период с января 2011 по январь 2014 гг. за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере в сумме не менее 3,4 млрд руб.
Михаил Юревич объявлен в международный розыск. Как сообщали адвокаты бывшего чиновника,