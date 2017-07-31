Челябинский облсуд сегодня рассмотрит апелляцию на арест имущества бывшего губернатора Михаила Юревича

Об этом Накануне.RU сообщила в пресс-службе облсуда.

Заседание назначено на 14 часов.

Напомним, в июне суд удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на имущество экс-чиновника. Речь идет об аресте восьми банковских счетов и восьми объектов недвижимости. В частности, квартиры, гаража, парковочного места, машиноместа и земельного участка.

Напомним, 25 мая Свердловский областной суд принял решение о заочном аресте экс-губернатора. Адвокаты Михаила Юревича заявляли, что будут обжаловать решение о заочном аресте в Верховном суде.

Как уже сообщало Накануне.RU, Михаил Юревич обвиняется в получении взятки и подстрекательстве к клевете. По данным следствия, Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, их общая сумма составила 26 млн руб.

Кроме того, в конце мая следователи возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего губернатора по подозрению в получении взятки в размере 3,4 млрд руб. По версии следствия, Михаил Юревич в период с января 2011 по январь 2014 гг. за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере в сумме не менее 3,4 млрд руб.