Макфол: Из-за новых контрсанкций россиянам придется ждать виз в США месяцами

Источник: AP 2017

Он также выразил сомнения, что в России сейчас работает так много дипломатов, и добавил, что во время его работы в Москве в посольстве столько человек не работало.

28 июля МИД России заявил, что к 1 сентября американцы должны уменьшить дипломатический и технический персонал в России до 455 человек — численности российского дипкорпуса в США.

Читайте также Путин объявил о сокращении 755 работников американских дипмиссий в России

Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» 30 июля сказал, что в России работают «тысяча с лишним дипломатов и технических работников» и 755 из них «должны будут прекратить свою деятельность». Как пояснили ТАСС в МИДе, конкретных людей американцам не называли:

Была установка, чтобы они вписались в указанный лимит, а как они это будут делать — их дело.

Санкции нацелены на дипломатов или бизнесменов, но получить визы на медицинские, туристические и учебные поездки становится даже проще, считает источник «Ведомостей» в отрасли. По его мнению, чем хуже отношения между странами, тем более они лояльны к обычным туристам: упрощается подача документов, уменьшается число отказов, а повторные визы пролонгируются практически безотказно.