Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Саакашвили резко ответил пошутившему над ним Медведеву - СМИ
Люди, которые нанимают домработниц, счастливее других
Елена Исинбаева ждет второго ребенка
Власти меняют правила защиты покупателей квартир
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
Врачи развенчивают мифы о беременности У беременных женщин есть масса поводов для беспокойства, и специализированные ресурсы обычно только усугубляют панику
От Зуевой до Боярской: 6 страстных кинопартнерш Максима Матвеева
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ: Алле Пугачевой потребовалась помощь медиков в Баку
Тысяча роз: муж удивил Кожевникову на выписке
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
33-летняя Зара решилась на смену своего образа - СМИ
35-летняя Водонаева выходит за мужчину мечты - СМИ
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
10Землетрясение в Эгейском море
09:57 (мск), источник: Ведомости

Макфол: Из-за новых контрсанкций россиянам придется ждать виз в США месяцами

Если заявленные президентом Владимиром Путиным цифры по сокращению дипломатической миссии США на 755 человек реальны, россиянам придется ждать оформления американских виз недели, если не месяцы, считает бывший посол США в России Майкл Макфол. Он написал это в Twitter.

Источник: AP 2017
Во время загрузки произошла ошибка.

Он также выразил сомнения, что в России сейчас работает так много дипломатов, и добавил, что во время его работы в Москве в посольстве столько человек не работало.

28 июля МИД России заявил, что к 1 сентября американцы должны уменьшить дипломатический и технический персонал в России до 455 человек — численности российского дипкорпуса в США.

Читайте также
Путин объявил о сокращении 755 работников американских дипмиссий в России

Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» 30 июля сказал, что в России работают «тысяча с лишним дипломатов и технических работников» и 755 из них «должны будут прекратить свою деятельность». Как пояснили ТАСС в МИДе, конкретных людей американцам не называли:

Была установка, чтобы они вписались в указанный лимит, а как они это будут делать — их дело.

Санкции нацелены на дипломатов или бизнесменов, но получить визы на медицинские, туристические и учебные поездки становится даже проще, считает источник «Ведомостей» в отрасли. По его мнению, чем хуже отношения между странами, тем более они лояльны к обычным туристам: упрощается подача документов, уменьшается число отказов, а повторные визы пролонгируются практически безотказно.

«Этот шаг не особо повредит работе посольства в смысле проведения политики Соединенных Штатов, но может ударить по самим россиянам, так как замедлит процесс выдачи виз», -сказал Русской службе ВВС бывший дипломат Дональд Йенсен, работавший в Москве в 1980—1990-е гг. По его словам, в консульских отделах посольства США работает множество нанятых на месте российских граждан, которые занимаются обработкой визовых документов. Бывший дипломат предположил, что именно российских работников американских дипмиссий сокращение коснется в большей степени, чем дипломатов: не потому, что они хуже работают, а потому что у местного персонала такие контракты, что их проще уволить.

Комментарии
17
Михаилl Кошелев
Да американцам плевать на технический персонал и консульский отдел! Их беспокоит тот факт, что в этот список попадут разведчики, у которых тут агентурная сеть и наработка связей ! Перед самыми выборами, в которых американцы хотят принять непосредственное участи, это достаточно серьёзная потеря! Да и вообще, сдаётся мне, что вся эта истерия с хаккерскими атаками русских хакеров, хорошо спланированный план ЦРУ, дабы оправдать перед мировым сообществом прямое вмешательство во внутренние дела РФ, в том числе и влияние на выборы!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
олег борисов
а мне лично наплевать на штаты и их визу. пусть богатенькие беспокоятся и наши ,,звезды,, эстрады мать их
ОтветитьСсылкаПожаловаться
валерий кругляков
755 дипломатов из России а они ответные меры, всех кремлевских детей и семей на Родину,
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Желающим получить американскую визу придется больше рассказать о себе
Во время загрузки произошла ошибка.
1 июня© Ньюстюб
Российский рынок труда близок к дефициту
Госдеп назвал неуместным решение Москвы выслать 755 дипломатов
ФАС возбудила дело против операторов «большой четверки»
В платежной системе Сбербанка произошел сбой
«Ъ»: бренд «Техносила» ликвидируют
СМИ: Россия «асимметрично» ответит Польше на снос памятников
Forbes назвал десять самых высокооплачиваемых музыкантов России
Спорт
Дозрели: три золота пловцов РФ на ЧМ и одна общая победа Сборная России по плаванию впервые с 1994 года завоевала больше двух индивидуальных наград чемпионата мира по водным видам спорта
Авто
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео) Выпускники Волгоградской академии МВД устроили массовый заезд на внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Медведев предложил Шварценеггеру вернуться в Москву На своей странице в соцсети премьер-министр опубликовал совместное фото с актером, в подписи к которой намекнул на одну из его главных ролей в кино
Недвижимость
13 интересных идей для маленькой кухни
В России рухнул спрос на жилье
Льготы по оплате электроэнергии сократят
В России упразднили понятие «дача»
Леди
Чего вы не знали о «сладкой» жизни восточных женщин Драгоценности, шелка, дворцы — многие именно так представляют себе жизнь женщин Востока. Но привлекательна ли на самом деле эта «золотая сказка»?
Дети
Елена Исинбаева ждет второго ребенка О новой беременности спортсменки сообщила генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь