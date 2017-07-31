Макфол: Из-за новых контрсанкций россиянам придется ждать виз в США месяцами

Он также выразил сомнения, что в России сейчас работает так много дипломатов, и добавил, что во время его работы в Москве в посольстве столько человек не работало.
28 июля МИД России заявил, что к 1 сентября американцы должны уменьшить дипломатический и технический персонал в России до 455 человек — численности российского дипкорпуса в США.
Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» 30 июля сказал, что в России работают «тысяча с лишним дипломатов и технических работников» и 755 из них «должны будут прекратить свою деятельность». Как пояснили ТАСС в МИДе, конкретных людей американцам не называли:
Была установка, чтобы они вписались в указанный лимит, а как они это будут делать — их дело.
Санкции нацелены на дипломатов или бизнесменов, но получить визы на медицинские, туристические и учебные поездки становится даже проще, считает источник «Ведомостей» в отрасли. По его мнению, чем хуже отношения между странами, тем более они лояльны к обычным туристам: упрощается подача документов, уменьшается число отказов, а повторные визы пролонгируются практически безотказно.
«Этот шаг не особо повредит работе посольства в смысле проведения политики Соединенных Штатов, но может ударить по самим россиянам, так как замедлит процесс выдачи виз», -сказал Русской службе ВВС бывший дипломат Дональд Йенсен, работавший в Москве в 1980—1990-е гг. По его словам, в консульских отделах посольства США работает множество нанятых на месте российских граждан, которые занимаются обработкой визовых документов. Бывший дипломат предположил, что именно российских работников американских дипмиссий сокращение коснется в большей степени, чем дипломатов: не потому, что они хуже работают, а потому что у местного персонала такие контракты, что их проще уволить.