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08:53 (мск), источник: РИА Новости

Politico: в администрации США разрабатывают санкции против Китая

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Высокопоставленные советники президента США Дональда Трампа «за кулисами» пытаются разработать экономические меры против Китая на фоне ситуации вокруг КНДР, пишет издание Politico со ссылкой на двух чиновников в администрации США.

Источник: Reuters

Эти меры призваны «наказать» Китай, отмечает издание, также указывая на недовольство Трампа в отношении ситуации с КНДР и бездействия Пекина по этому вопросу.

По сообщению газеты, помощники Трампа проводили встречи в течение недели, во время которых обсуждали возможные экономические меры. Источники сообщили изданию, что советники Трампа обсудят меры против Китая в понедельник, а окончательное решение по ним может быть уже принято в течение текущей недели.

Среди рассматриваемых мер, по словам чиновников, есть торговые ограничения, а также экономические санкции.

В то же время чиновники подчеркнули, что пока рано говорить, какое решение примет сам президент.

Ранее Трамп в своем микроблоге в Twitter написал, что разочарован в Китае, поскольку Пекин ничего не сделал по решению проблемы КНДР. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли также призвала Пекин начать предпринимать действия в отношении Пхеньяна.

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Как рассказал изданию советник из Белого дома, недовольство Трампа ракетным испытанием КНДР и ощущение того, что Китай не оказывает помощь по решению проблемы КНДР, увеличивают шансы на том, что американский президент будет действовать.

Последнее ракетное испытание КНДР провела в ночь на субботу. Северная Корея утверждает, что ракета была межконтинентальной и преодолела над Японским морем расстояние в 988 километров за 47 минут и 12 секунд, достигнув максимальной высоты траектории в 3724,9 километра.

Япония сообщила, что ракета упала в пределах ее исключительной экономической зоны. В небе над Хоккайдо была заснята светящаяся точка на ночном небе, падающая в море.

Предполагается, что ракета упала всего в 170 километрах от Хоккайдо, заявил Ким Ён У.

Вместе с тем, по данным российского оборонного ведомства, ракета КНДР на этот раз поднялась на высоту всего 681 километр и пролетела расстояние в 732 километра, упав в центральной части Японского моря.

Комментарии
16
Иван Петров
Каждая страна преследует свои интересы, и почему это Китай обязан что-то делать в угоду СГА?
Если огромная америка боится что-либо сделать с маленькой КНДР, то что она может сделать с Китаем?
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кудесница Чурлашка
в США не устали на всех санкции составлять,???
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Михаилl Кошелев
Прикольно!))) То есть, санкции вводят уже за-то, что ты ничего не делаешь!))) Я так понимаю, следующие санкции для России будут за то, что мы не помогаем странам Балтии, которые оказались в тяжёлом материальном положении!!))))
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