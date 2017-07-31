Министр образования РФ Васильева согласовала отставку ректора УГГУ Косарева

Источник: УралИнформБюро

Ректор Уральского государственного горного университета (УГГУ) Николай Косарев в ближайшее время может уйти в отставку. Как рассказал «Уралинформбюро» общественник и журналист Михаил Румянцев, посвятивший немало времени расследованию деятельности Косарева, его уход — вопрос решенный.

«Знаю точно, что уже 5 декабря 2016 года министр образования и науки РФ Ольга Васильева подписала резолюцию, что отставка согласована. Об этом нигде не писалось, не говорилось, поскольку шла внутренняя работа по проверке деятельности Косарева. Было обнаружено много противоречий в декларациях об имуществе, капиталовложениях, что служит основанием для досрочной отставки», — сообщил Румянцев.

По его словам, те факты, которые он привел в своем заявлении в ведомство, оказались «мелочью» в сравнении с теми, что были обнаружены в ходе внутренней проверки Минобрнауки: «Уголовные дела возбудили. Думаю, это еще не конец в истории правления Косарева в горном университете».

Михаил Румянцев отмечает, что он неоднократно направлял запросы в Общественную палату РФ, однако там не «хотели слышать об этом»: «Я их информировал — смотрите, у Косарева дача “на воде”, огорожена береговая линия. Это первые симптомы того, что человек, который возглавляет университет с факультетом для обучения кадастровых инженеров, как чиновник где-то что-то нарушает».

В горном университете грядущие кадровые перестановки отрицают: «Ректор УГГУ — Николай Петрович Косарев», — отрезали в пресс-службе вуза. Получить комментарий самого ректора к моменту выхода материала не удалось — Николай Косарев не берет трубку.

Одновременно с этим правоохранительными органами расследуются 2 уголовных дела, касающихся УГГУ. «Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), а также по ч.1 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата чужого имущества). Уголовные дела пока безфигурантные», — сообщила «Уралинформбюро» официальный представитель областной прокуратуры Марина Канатова.

По ее словам, УГГУ заключил договор с ООО «Центр права и технологий» на 4 миллиона рублей по оказанию услуг на международном студенческом фестивале «Сотрудничество-2016». Был подписан акт выполненных работ, однако фактически никакие работы не производились.

Второе дело возбуждено по факту проведения конкурса «Мисс и Мистер УГГУ-2017». Было продано 400 билетов по 100 рублей, причем студентов обязали вернуть половину стоимости билетов обратно, якобы, на оплату работы режиссера.

В апреле 2017 года сотрудники прокуратуры пришли в кабинет ректора УГГУ и запросили документы по финансовой деятельности вуза. Тогда же прошла информация, что переизбраться Косареву, у которого в 2017 году истекает срок полномочий в качестве ректора, не получится. Причина — политические ошибки, чрезмерная критика правительства Свердловской области на посту сопредседателя реготделения ОНФ и неудачное участие в выборах в Госдуму по спискам «Партии пенсионеров за справедливость».