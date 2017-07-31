Представители СР и КПРФ зарегистрированы кандидатами в губернаторы Свердловской области
Оба претендента представили максимально необходимое число подписей муниципальных депутатов или избранных глав городов.
Оба претендента представили максимально необходимое число подписей муниципальных депутатов или избранных глав городов.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») и управляющий директор «Плюс банка» Алексей Парфенов (КПРФ) прошли муниципальный фильтр и зарегистрированы кандидатами в губернаторы Свердловской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в
«Дмитрий Ионин и Алексей Парфенов прошли муниципальный фильтр. Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала их сегодня кандидатами на должность свердловского губернатора», — сообщили в
Там отметили, что оба претендента представили максимально необходимое число подписей муниципальных депутатов или избранных глав городов — по 132. «Все подписи достоверны», — отметили в избиркоме.
Выборы губернатора Свердловской области пройдут в единый день голосования, 10 сентября.