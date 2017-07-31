Представители СР и КПРФ зарегистрированы кандидатами в губернаторы Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») и управляющий директор «Плюс банка» Алексей Парфенов (КПРФ) прошли муниципальный фильтр и зарегистрированы кандидатами в губернаторы Свердловской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе областного избиркома.

«Дмитрий Ионин и Алексей Парфенов прошли муниципальный фильтр. Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала их сегодня кандидатами на должность свердловского губернатора», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что оба претендента представили максимально необходимое число подписей муниципальных депутатов или избранных глав городов — по 132. «Все подписи достоверны», — отметили в избиркоме.