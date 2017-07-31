Мэрия Омска: Народный фронт не видит успехов в ремонте дорог

Так фронтовики обратили внимание дорожников на опасную яму на улице 20 лет РККА. В мэрии же отметили, что яма с острыми краями находится на парковке и не мешает пути следования автомобилей.

«Представители общественной организации не предупреждали нас о местах, где они планируют проводить видеосъемку. Мы, так же как и представители средств массовой информации, приглашенные “Народным фронтом”, узнавали о следующей точке за пару минут до отъезда с предыдущей. Да, мы согласны с тем, что недочеты при ремонте есть, это возможно при таком масштабе работ. Но говорить о том, что в Омске совершенно ничего не делается по части ремонта дорог — неправильно», — заявил начальник отдела эксплуатации объектов дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства и благоустройства Евгений Алесюк.