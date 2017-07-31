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09:56 (мск), источник: СуперОмск

Мэрия Омска: Народный фронт не видит успехов в ремонте дорог

В администрации города считают, что общественники не замечают успехов в ремонте дорог, концентрируясь на негативных мелочах.

В рамках прошедшего рейда активисты Общероссийского народного фронта проинспектировали качество ремонта дорог.

В администрации города заявили, что общественники не замечают масштабных успехов, концентрируя внимание на локальном негативе и недочетах.

Так фронтовики обратили внимание дорожников на опасную яму на улице 20 лет РККА. В мэрии же отметили, что яма с острыми краями находится на парковке и не мешает пути следования автомобилей.

«Представители общественной организации не предупреждали нас о местах, где они планируют проводить видеосъемку. Мы, так же как и представители средств массовой информации, приглашенные “Народным фронтом”, узнавали о следующей точке за пару минут до отъезда с предыдущей. Да, мы согласны с тем, что недочеты при ремонте есть, это возможно при таком масштабе работ. Но говорить о том, что в Омске совершенно ничего не делается по части ремонта дорог — неправильно», — заявил начальник отдела эксплуатации объектов дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства и благоустройства Евгений Алесюк.

Городские дорожники отметили, что знают обо всех проблемах на дорогах, которые общественники отмечают на своих интерактивных картах.

Комментарии
1
Анатолий Иванов
4 транспортная как была вся в ямах и трещинах так и осталась.....
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