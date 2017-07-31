Сергей Донской: Финансирование ФЦП «Охрана озера Байкал» может увеличиться вдвое

Источник: IrkutskMedia.ru

Правительство РФ рассматривает вопрос двукратного увеличения объемов финансирования федеральной целевой программ «Охрана озера Байкал», рассказал министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. Чиновник подчеркнул, что в планах продление самой программы до 2030 года. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Республики Бурятия.

«На уровне правительства рассматривается тема восстановления объемов ФЦП. Мы хотим довести их до уровня первоначального проекта, в два раза увеличить те затраты, которые есть сегодня», — заявил Сергей Донской.

Министр рассказал, что в планах правительства РФ продлить действие федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал» до 2030 года с 2020 года.