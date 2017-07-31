Сергей Донской: Финансирование ФЦП «Охрана озера Байкал» может увеличиться вдвое
Министр природных ресурсов и экологии России отметил, что также планируется продлить саму программу до 2030 года.
Министр природных ресурсов и экологии России отметил, что также планируется продлить саму программу до 2030 года.
Правительство РФ рассматривает вопрос двукратного увеличения объемов финансирования федеральной целевой программ «Охрана озера Байкал», рассказал министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. Чиновник подчеркнул, что в планах продление самой программы до 2030 года. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
«На уровне правительства рассматривается тема восстановления объемов ФЦП. Мы хотим довести их до уровня первоначального проекта, в два раза увеличить те затраты, которые есть сегодня», — заявил Сергей Донской.
Министр рассказал, что в планах правительства РФ продлить действие федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал» до 2030 года с 2020 года.
В субботу в