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11:25 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сергей Донской: Финансирование ФЦП «Охрана озера Байкал» может увеличиться вдвое

Министр природных ресурсов и экологии России отметил, что также планируется продлить саму программу до 2030 года.

Источник: IrkutskMedia.ru

Правительство РФ рассматривает вопрос двукратного увеличения объемов финансирования федеральной целевой программ «Охрана озера Байкал», рассказал министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. Чиновник подчеркнул, что в планах продление самой программы до 2030 года. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Республики Бурятия.

«На уровне правительства рассматривается тема восстановления объемов ФЦП. Мы хотим довести их до уровня первоначального проекта, в два раза увеличить те затраты, которые есть сегодня», — заявил Сергей Донской.

Министр рассказал, что в планах правительства РФ продлить действие федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал» до 2030 года с 2020 года.

В субботу в Улан-Удэ прошла межведомственная комиссия по вопросам охраны озера Байкал под председательством министра природных ресурсов и экологии России. В ее работе принял участие исполняющий обязанности Главы Бурятии Алексей Цыденов. Комиссия рассматривает вопросы, касающиеся экологической безопасности на Байкальской природной территории (БПТ) и озере Байкал.

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