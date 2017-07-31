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11:23 (мск), источник: AmurMedia.ru

Шпорт оценил ход строительства объектов Долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре

Глава региона побывал на площадках, где возводится инженерная школа детский больничный комплекс.

Хабаровск, 31 июля, AmurMedia.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в ходе рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре посетил ряд крупных объектов, которые строятся в рамках Долгосрочного плана комплексного развития города. В частности, глава региона побывал на строительной площадке в Центральном округе города, где продолжается возведение инженерной школы. Было отмечено, что строителям удалось наверстать отставание на этом объекте, решены вопросы по финансированию, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

«Мы вместе с федеральным центром нашли варианты по дальнейшему финансированию этой стройки, поэтому сегодня нет сомнений, что все работы, запланированные на этот год, подрядчик выполнит. Там есть еще чисто технические сложности, связанные с тем, что это реконструкция старого здания бывшей школы, но все это решаемые вопросы», — отметил Вячеслав Шпорт.

Губернатор края также побывал в Ленинском округе города, где началось строительство крупного Детского больничного комплекса. Здесь продолжаются работы по обустройству фундамента.

«По больничному комплексу также поступит дополнительное финансирование из федерального бюджета. Поэтому мы договорились с подрядчиком, что он увеличит число рабочих на площадке, будет набирать темп. В этом году по первой очереди комплекса нужно построить саму “коробку” здания, а по второй очереди — начать работу по обустройству фундамента», — сообщил глава региона.

Напомним, что Детский больничный комплекс и Инженерная школа — одни из самых крупных и затратных объектов, строящихся в рамках Долгосрочного плана.

Инженерная школа будет располагаться в реконструированном здании бывшей школы № 25, а также в пристроенных к ней помещениях. Этот объект — одно из ключевых звеньев проекта по внедрению непрерывного инженерного образования в Комсомольске-на-Амуре. Школа будет оснащена самым современным оборудованием.

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