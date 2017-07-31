Шпорт оценил ход строительства объектов Долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре
Глава региона побывал на площадках, где возводится инженерная школа детский больничный комплекс.
Глава региона побывал на площадках, где возводится инженерная школа детский больничный комплекс.
Хабаровск, 31 июля, AmurMedia.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в ходе рабочей поездки в
«Мы вместе с федеральным центром нашли варианты по дальнейшему финансированию этой стройки, поэтому сегодня нет сомнений, что все работы, запланированные на этот год, подрядчик выполнит. Там есть еще чисто технические сложности, связанные с тем, что это реконструкция старого здания бывшей школы, но все это решаемые вопросы», — отметил Вячеслав Шпорт.
Губернатор края также побывал в Ленинском округе города, где началось строительство крупного Детского больничного комплекса. Здесь продолжаются работы по обустройству фундамента.
«По больничному комплексу также поступит дополнительное финансирование из федерального бюджета. Поэтому мы договорились с подрядчиком, что он увеличит число рабочих на площадке, будет набирать темп. В этом году по первой очереди комплекса нужно построить саму “коробку” здания, а по второй очереди — начать работу по обустройству фундамента», — сообщил глава региона.
Напомним, что Детский больничный комплекс и Инженерная школа — одни из самых крупных и затратных объектов, строящихся в рамках Долгосрочного плана.
Инженерная школа будет располагаться в реконструированном здании бывшей школы № 25, а также в пристроенных к ней помещениях. Этот объект — одно из ключевых звеньев проекта по внедрению непрерывного инженерного образования в