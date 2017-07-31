Геннадий Лазарев: Залезать в городской бюджет Игорю Пушкарёву было ни к чему
Депутат краевого парламента прокомментировал обвинения против временно отстраненного главы Владивостока.
Депутат краевого парламента прокомментировал обвинения против временно отстраненного главы Владивостока.
Профессор, доктор экономических наук, президент Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, депутат Законодательного Собрания Приморского края Геннадий Лазарев прокомментировал РИА VladNews обвинения против временно отстраненного главы Владивостока Игоря Пушкарёва:
— Я знал не одного мэра, но моё глубокое убеждение в том, что именно в период руководства Игоря Сергеевича город обрел хозяина и активно развивался. Лучше было с дорогами, лучше было с коммуникациями, лучше было с городским хозяйством, лучше было с благоустройством. Как раз всё то, чем должен, в моем понимании, заниматься мэр, Игорь Сергеевич как раз и занимался и были результаты. С одной стороны, это его заслуга, но с другой стороны надо иметь ввиду, что это все пришлось на период подготовки к саммиту, были дополнительные деньги, ресурсы, внимание Федерального Центра. Но этими ресурсами тоже можно было
Что касается обвинения, я сам документов этих не видел на основании которых его обвиняют. И для того, чтобы
Напомним, Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 1 сентября. Андрею Пушкарёву также был продлён домашний арест в Москве до 30 сентября 2017 года.
Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.