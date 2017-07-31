Замминистра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев посетит Пермь
31 июля и 1 августа с рабочим визитом в Пермь прибудет заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев.
31 июля и 1 августа с рабочим визитом в Пермь прибудет заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев.
Министр оценит, как в Прикамье реализуется пилотный проект развития комплексной системы реабилитации людей с ограниченными возможностями. Григорий Лекарев также посетит учреждения, предоставляющие услуги реабилитации и ознакомится с социальной реабилитацией инвалидов, увидит, как проходит обучение детей с ограниченными возможностями (организуются занятия физкультурой, спортом и творчеством).
«Работа по реабилитации и абилитации инвалидов — это показатель развития региона, его культуры и интегрированности в современный мир, социального развития общества. Важно, что есть понимание необходимости создания безбарьерной среды, условий для социальной адаптации. Мы готовы работать в этом направлении», — отметил министр социального развития Пермского края Павел Фокин.
1 августа Григорий Лекарев проведёт в Перми заседание рабочей группы по реализации пилотного проекта формирования системы комплексной реабилитации инвалидов.
Напомним, что пилотный проект реализуется в Пермском крае и Свердловской области. Реализация комплекса мер, предусмотренных в проектом, даст возможность проведения реабилитации на новом высокотехнологичном уровне, сделает процесс восстановления более доступным и динамичным.