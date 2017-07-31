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10:24 (мск), источник: NewsKo

Замминистра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев посетит Пермь

31 июля и 1 августа с рабочим визитом в Пермь прибудет заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев.

Министр оценит, как в Прикамье реализуется пилотный проект развития комплексной системы реабилитации людей с ограниченными возможностями. Григорий Лекарев также посетит учреждения, предоставляющие услуги реабилитации и ознакомится с социальной реабилитацией инвалидов, увидит, как проходит обучение детей с ограниченными возможностями (организуются занятия физкультурой, спортом и творчеством).

«Работа по реабилитации и абилитации инвалидов — это показатель развития региона, его культуры и интегрированности в современный мир, социального развития общества. Важно, что есть понимание необходимости создания безбарьерной среды, условий для социальной адаптации. Мы готовы работать в этом направлении», — отметил министр социального развития Пермского края Павел Фокин.

1 августа Григорий Лекарев проведёт в Перми заседание рабочей группы по реализации пилотного проекта формирования системы комплексной реабилитации инвалидов.

Напомним, что пилотный проект реализуется в Пермском крае и Свердловской области. Реализация комплекса мер, предусмотренных в проектом, даст возможность проведения реабилитации на новом высокотехнологичном уровне, сделает процесс восстановления более доступным и динамичным.

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