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11:06 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские синоптики обратились к Путину с жалобой на низкие зарплаты

Сотрудники УГМС возмущены ростом цен на бензин и зарплат депутатов.

Источник: AP 2017

Сотрудники Среднесибирского УГМС обратились к президенту Владимиру Путину с жалобой на низкую оплату труда. Видеоролик опубликован на YouTube.

Свое обращение синоптики начинают с резонансного сюжета ТВК про повышение депутатских зарплат. Затем идут видеоподборки федеральных телеканалов, в которых говорится о повышении цен на бензин и продукты питания. Первая часть видеоролика заканчивается съемкой заседания под руководством Путина, где он говорит про отсутствие роста зарплат у ряда бюджетников.

После этого в кадре появляются расчетные листки с перечисленными зарплатами за разное время. В среднем в клипе фигурируют суммы от 6−7 до 15 тысяч рублей. В конце ролика его авторы напоминают, что им нужно платить за услуги ЖКХ, ипотеку и детские сады.

В краевом агентстве профсоюзов добавили, что в 2014 году Росгидромет и представители сотрудников УГМС частично решили вопрос повышения зарплаты на три года. На эти цели было выделено 4 млрд рублей. Однако в бюджете 2018−2019 годов этих денег уже нет.

«Прогнозирование погоды — дело весьма непростое, требующее высокой квалификации и ответственности каждого, начиная с наблюдателя поста. Вместе с тем важно и само прогнозирование, которое позволяет оповестить людей, в том числе и о надвигающихся опасных природных явлениях. Безусловно, труд работников гидрометслужбы должен достойно оплачиваться», — отметили в организации.

Также в агентстве профсоюзов напомнили, что подобная ситуация была в 1990-х годах, когда из-за низких зарплат росло напряжение в трудовых коллективах. Тогда руководители всех управлений гидрометслужбы России направили обращение в правительство о необходимости решить вопрос о бюджетном финансировании. В итоге проблему удалось нейтрализовать лишь частично.

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