Число зарегистрированных кандидатов в свердловские губернаторы выросло до четырех
Свердловский облизбирком зарегистрировал еще двоих кандидатов в губернаторы — «эсера» Дмитрия Ионина и коммуниста Алексея Парфенова.
Свердловский облизбирком зарегистрировал еще двоих кандидатов в губернаторы — «эсера» Дмитрия Ионина и коммуниста Алексея Парфенова.
Ранее облизбирком вынес кандидату от КПРФ предупреждение о необходимости в течение 10 дней заменить в сенаторской тройке Леонида Хабарова, судимого за попытку организации мятежа.
В партии говорят, что готовы выдвинуть другого кандидата в Совфед, на данный момент рассматриваются претенденты. Отсутствие подходящего кандидата не помешало облизбиркому зарегистрировать Парфенова.
Напомним, на прошлой неделе облизбирком зарегистрировал в качестве кандидатов представителя «Российской партии пенсионеров за справедливость» Дмитрия Сергина и «жириновца» Игоря Торощина. Кандидатуры врио губернатора Евгения Куйвашева и представителя «Зеленых» Константина Киселева пока не рассматривались.