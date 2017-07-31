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10:46 (мск), источник: ЕАН

Число зарегистрированных кандидатов в свердловские губернаторы выросло до четырех

Свердловский облизбирком зарегистрировал еще двоих кандидатов в губернаторы — «эсера» Дмитрия Ионина и коммуниста Алексея Парфенова.

Ранее облизбирком вынес кандидату от КПРФ предупреждение о необходимости в течение 10 дней заменить в сенаторской тройке Леонида Хабарова, судимого за попытку организации мятежа.

В партии говорят, что готовы выдвинуть другого кандидата в Совфед, на данный момент рассматриваются претенденты. Отсутствие подходящего кандидата не помешало облизбиркому зарегистрировать Парфенова.

Напомним, на прошлой неделе облизбирком зарегистрировал в качестве кандидатов представителя «Российской партии пенсионеров за справедливость» Дмитрия Сергина и «жириновца» Игоря Торощина. Кандидатуры врио губернатора Евгения Куйвашева и представителя «Зеленых» Константина Киселева пока не рассматривались.

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