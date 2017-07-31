Крым договорился о сотрудничестве с Ингушетией, Ставропольем и КЧР

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В частности, С. Аксенов и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве двух республик. «Документ призван содействовать установлению и расширению контактов в экономике, социальной сфере, образовании, здравоохранении, культуре, туризме, в других отраслях», — говорится в пресс-релизе.

Соглашение предусматривает расширение деловых контактов между субъектами малого и среднего бизнеса, создание благоприятных условий для взаимного привлечения инвестиций, разработку и реализацию совместных инвестиционных проектов, координацию выставочно-ярмарочной деятельности.

Подписанное ранее соглашение между правительствами Крыма и Ставропольского края о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве теперь подкреплено договором о сотрудничестве в отдельных областях. Подписи под документом поставили С. Аксенов и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Договор предусматривает, в частности, налаживание связей деловых кругов, сотрудничество в сферах сельского хозяйства, промышленности, в области курортов и туризма, культуры, молодежной политики, спорта, охраны труда, национальной политики», — отмечает пресс-служба главы Крыма.

Также С. Аксенов и глава КЧР Рашид Темрезов подписали дополнительное соглашение к соглашению между Крымом и Карачаево-Черкесской республикой о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

«Документ будет способствовать развитию сотрудничества в области сельского хозяйства путем обмена информацией, организации совместных ярмарок, выставок, взаимных продвижений товаров и услуг, производимых в Крыму и Карачаево-Черкесской Республике», — сообщается в пресс-релизе.