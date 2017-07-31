В Калининградскую область прилетит вице-премьер РФ Виталий Мутко

Источник: Калининград.Ru

Во вторник, 1 августа, чиновник проведёт совещание по вопросам подготовки области к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Мероприятие пройдёт в Светлогорске.

Ранее рабочий визит Виталия Мутко планировали на 28 июля. В середине месяца глава Калининграда Александр Ярошук поручил комитету архитектуры и строительства ускорить подготовку документов по реконструкции стадионов «Мирный» и «Локомотив» к ЧМ-2018 к приезду заместителя председателя правительства РФ.