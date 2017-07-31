Грязные фото сломали карьеру высокопоставленного приморского чиновника.

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Анонимный форум «Двач» представил своим пользователям неожиданный информационный повод из Приморья. 30 июля на форуме были опубликованы фотографии, на которых человек, похожий на Александра Евсеева, начальника отдела общего образования департамента науки и образования Приморского края, ест кал, пьет урину, а также стоя полностью обнаженным, демонстрирует документы в развернутом виде.

Как прокомментировала корреспонденту ИА «DEITA.RU» руководитель общественного проекта «Детство в радости без опасности» Майя Шалунова: «Случай вопиющий, особенно если учесть, что подобное девиантное поведение демонстрировал, причем открыто, чиновник, отвечающий за направление общего и дополнительного образования. То есть, по сути, за наших с вами детей. Как такой человек смог преодолеть все проверки при поступлении на госслужбу? Каким образом он проходил положенную по закону регулярную переаттестацию?

Следует попытаться отбросить понятные человеческие эмоции и извлечь из этой ситуации выводы. Считаю, что произошедшее свидетельствует о необходимости совершенствования механизма проведения конкурсов на замещение вакантных должностей в органах государственной власти.

Наличия соответствующего диплома о высшем образовании и даже опыта работы по специальности, как показывает практика, недостаточно. В первую очередь, на мой взгляд, должна быть важна мотивация человека, стремящегося на госслужбу, и его психологическая стабильность. Определить это могло бы помочь, например, психологическое тестирование потенциального чиновника. Еще один способ, который можно было бы использовать в первую очередь при рассмотрении кандидатов на руководящие должности, это профессиональный фильтр. Иными словами, рекомендации от известных представителей профессионального сообщества, которые, с одной стороны, продемонстрировали бы поддержку соискателя в этой среде, а с другой стороны, повысили бы его ответственность перед обществом.

В любом случае формальный подход к трудоустройству и переаттестации людей, от решения которых зависит будущее нашей страны, недопустим.

Как сообщили ИА «DEITA.RU» в администрации Приморского края, Александр Евсеев уволен с должности начальника отдела общего образования департамента науки и образования Приморского края 31 июля.