Метрополитен Петербурга добился отмены наказаний за «плохую» защищенность

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга отменил три постановления о назначении административных наказаний петербургскому метрополитену, вынесенных Управлением государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Северо-Западному федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор).

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Эти постановления были вынесены по итогам проведения внеплановой выездной проверки в отношении ГУП «Петербургский метрополитен», проведенной после теракта в метро Петербурга 3 апреля.

Как сообщила сегодня, 31 июля, пресс-служба ГУП, постановления отменены в связи с существенным нарушением органом Ространснадзора процессуальных требований, предусмотренных КоАП РФ, при проведении провверки.

Кроме того, незаконными признаны действия управления Ространснадзора в части привлечения ГУП «Петербургский метрополитен» за нарушения требований постановления правительства РФ от 5 апреля 2017 года № 410, которое вступило в законную силу только 14 апреля, то есть, уже после начала проверки.

Таким образом, метрополитеном было доказано, что требования законодательства в области обеспечения транспортной безопасности нарушены не были, а внеплановая выездная проверка была проведена с грубыми нарушениями законодательства РФ. Пресс-служба Петербургского метрополитена

Напомним, ГУП уже подал жалобу на решение Ространснадзора в Санкт-Петербургский городской суд и будет оспаривать назначенные штрафы. Дата судебного заседания в горсуде пока не назначена.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Ространснадзор провел проверки петербургской подземки после теракта 3 апреля. Ведомство нашло нарушения и доложило о них руководству ГУП и города.

После проверки Ространснадзор вынес в адрес метро 16 постановлений о привлечении к административной ответственности, указал на профнепригодность инспекторов службы контроля, отсутствие групп быстрого реагирования, стационарных камер наблюдения. Общая сумма выписанных подземке штрафов достигает 800 тыс. рублей.