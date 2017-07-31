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12:07 (мск), источник: "Российская газета"

ПАК ФА получил новое имя

Российский истребитель пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) в серийном варианте будет называться Су-57, пишет журнал Air&Cosmos.

Источник: AP 2017

Напомним, 20 июля главком Воздушно-космических сил России генерал-полковник Виктор-Бондарев сообщил о завершении первого этапа государственных испытаний самолета. Одновременно была получена рекомендация на строительство установочной партии Т-50.

Разработка российского истребителя пятого поколения ведется фирмой «Сухой» с 2002 года. Самолет поднялся в воздух в 2010 году, на текущий момент авиазаводом в Комсомольске-на-Амуре построено 11 прототипов, восемь из них летают. В ходе испытания в конструкцию планера были внесены изменения, осенью 2017 года ПАК ФА ждет первый полет со штатными двигателями.

Линейка серийных моделей Сухого заканчивается на Су-35. В 80-х годах КБ Сухого создало проект перспективного палубного истребителя Су-47 «Беркут» с обратной стреловидностью крыла и широким использованием композитных материалов. Некоторые наработки «Беркута» и перспективного истребителя МиГ-1.44 использованы при создании ПАК ФА.

Т-50 отличается принципиально новой авионикой — по словам военных, она дает пилоту неограниченные возможности при выполнении боевой задачи. На самолете установлены радары с активными фазированными решетками и мощная система радиоэлектронного подавления.

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