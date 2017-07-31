ПАК ФА получил новое имя
Российский истребитель пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) в серийном варианте будет называться Су-57, пишет журнал Air&Cosmos.
Российский истребитель пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) в серийном варианте будет называться Су-57, пишет журнал Air&Cosmos.
Напомним, 20 июля главком
Разработка российского истребителя пятого поколения ведется фирмой «Сухой» с 2002 года. Самолет поднялся в воздух в 2010 году, на текущий момент авиазаводом в
Линейка серийных моделей Сухого заканчивается на Су-35. В 80-х годах КБ Сухого создало проект перспективного палубного истребителя Су-47 «Беркут» с обратной стреловидностью крыла и широким использованием композитных материалов. Некоторые наработки «Беркута» и перспективного истребителя МиГ-1.44 использованы при создании ПАК ФА.
Т-50 отличается принципиально новой авионикой — по словам военных, она дает пилоту неограниченные возможности при выполнении боевой задачи. На самолете установлены радары с активными фазированными решетками и мощная система радиоэлектронного подавления.