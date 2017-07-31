ПАК ФА получил новое имя

Разработка российского истребителя пятого поколения ведется фирмой «Сухой» с 2002 года. Самолет поднялся в воздух в 2010 году, на текущий момент авиазаводом в Комсомольске-на-Амуре построено 11 прототипов, восемь из них летают. В ходе испытания в конструкцию планера были внесены изменения, осенью 2017 года ПАК ФА ждет первый полет со штатными двигателями.