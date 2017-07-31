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12:58 (мск), источник: Nakanune.ru

Избирком предупредил, что полковник Хабаров не может получить пост сенатора — КПРФ нужно заменить кандидатуру

Полковник Леонид Хабаров не сможет отправиться в Совет Федерации, даже если выдвинувший его кандидат станет губернатором. Об этом рассказал на пресс-конференции председатель избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников, передает корреспондент Накануне.RU.

«Кандидата в Совет Федерации можно поменять до 26 августа. Если этого не последует и его “куратор” станет губернатором, то выдвижение Хабарова в Совфед не состоится — людям с не погашенной судимостью нельзя быть сенатором Совета Федерации», — уточнил Чайников.

Напомним, Леонида Хабарова в сенаторы «выдвинул» кандидат от КПРФ Алексей Парфенов. Другими двумя кандидатами стали заслуженный врач России, сердечно-сосудистый хирург Краснотурьинской городской больницы № 1 Олег Белов и депутат ЗакСО Александр Ладыгин.

Полковник запаса Леонид Хабаров был осужден за попытку организации вооруженного мятежа в Екатеринбурге. Его задержали в 2011 году и предъявили обвинение по статье «Покушение на организацию вооруженного мятежа», также вменялось в вину вовлечение других лиц в террористическую деятельность. Судом полковник Хабаров был осужден на 4,5 года колонии. 2 июля 2014 года стало известно, что полковник Хабаров освобожден из колонии, где отбывал наказание. Решение об изменении меры пресечения на более мягкую было принято судом Абакана.

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