Избирком предупредил, что полковник Хабаров не может получить пост сенатора — КПРФ нужно заменить кандидатуру

«Кандидата в Совет Федерации можно поменять до 26 августа. Если этого не последует и его “куратор” станет губернатором, то выдвижение Хабарова в Совфед не состоится — людям с не погашенной судимостью нельзя быть сенатором Совета Федерации», — уточнил Чайников.

Полковник запаса Леонид Хабаров был осужден за попытку организации вооруженного мятежа в Екатеринбурге. Его задержали в 2011 году и предъявили обвинение по статье «Покушение на организацию вооруженного мятежа», также вменялось в вину вовлечение других лиц в террористическую деятельность. Судом полковник Хабаров был осужден на 4,5 года колонии. 2 июля 2014 года стало известно, что полковник Хабаров освобожден из колонии, где отбывал наказание. Решение об изменении меры пресечения на более мягкую было принято судом Абакана.