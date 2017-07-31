В Кремле призвали США отказаться от «политической шизофрении»

Источник: РИА Новости

«Выход из этой ситуации лежит в русле проявления политической воли к налаживанию отношений, в процессе реабилитации от обострения политической шизофрении, фиксировании желания нормализовать эти отношения и отказа от попыток санкционного диктата», — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, как можно нормализовать отношения РФ и США.

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Кроме того, пресс-секретарь российского лидера отметил, что ранее Путин акцентировал заинтересованность РФ продолжать взаимодействие в сфере общих интересов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссий США в РФ будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны.