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12:47 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле призвали США отказаться от «политической шизофрении»

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Для нормализации отношений РФ и США необходимо проявление политической воли к налаживанию отношений и отказ от попыток санкционного диктата, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

«Выход из этой ситуации лежит в русле проявления политической воли к налаживанию отношений, в процессе реабилитации от обострения политической шизофрении, фиксировании желания нормализовать эти отношения и отказа от попыток санкционного диктата», — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, как можно нормализовать отношения РФ и США.

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Кроме того, пресс-секретарь российского лидера отметил, что ранее Путин акцентировал заинтересованность РФ продолжать взаимодействие в сфере общих интересов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссий США в РФ будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны.

По его словам, тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность.

Комментарии
36
Циркун Игорь
г. Шизофреники из Госдепартамента! Скормите пожалуйста сотрудникам посольства США в Москве все имеющиеся бланки виз и покиньте нашу страну в добровольном порядке всей вашей гоп компанией!
Оградите нас от культивируемых в США нравов и привычек. От однополых семей,где массово насилуют усыновленных в России детей. От вашего фаст фуда, ядовитой кока колы и прочих нравственных и моральных мерзостей,которые у Вас культивируются. США удалось не без помощи наших идиотов управленцев развалить СССР,а впоследствии "очень сильно помочь" России в пору лихих 90,когда в правительстве нашей страны и даже в администрации президента работали сотни советников из США. Это под их руководством и по их методикам была проведена так называемая "дикая приватизация",когда ресурсы целой страны были разворованы, а армия фактически уничтожена. Последствия помнит весь народ России до сих пор.Они были разрушительны и сопоставимы с уроном нанесенным нам фашистской Германией после второй мировой!
Как говориться - "ГОСПОДИ, избавь нас от таких друзей,а с врагами мы сами справимся!"
Поэтому к Вам большая просьба - валите из нашей страны вместе с вашими визами,советами и поучениями как нам жить! И желательно побыстрее!
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Кирилл Яхонтов
Почему нельзя отрицательно оценивать комментарии? Получается какая-то дискриминация
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Кирилл Яхонтов
Думать не надо, вам это не идет
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