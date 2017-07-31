Мэрия Омска сменила почтовый индекс
Если будете писать обращение в городскую администрацию, обратите на это внимание. Иначе письмо не дойдёт.
Если будете писать обращение в городскую администрацию, обратите на это внимание. Иначе письмо не дойдёт.
Сегодня администрация Омска предупредила горожан: почтовый индекс её зданий изменился с 644043 на 644099. Напомним, что структурные подразделения мэрии располагаются в домах № 32, № 32/1 и № 34 на улице Гагарина.
Индекс 644099 следует указывать на письменных обращениях, направленных как в администрацию в целом, так и в её подразделения:
городская избирательная комиссия; департамент архитектуры и градостроительства; департамент городского хозяйства; департамент городской экономической политики; департамент жилищной политики; департамент информационной политики; департамент контрактной системы в сфере закупок; департамент общественной безопасности; департамент общественных отношений и социальной политики; департамент правового обеспечения и муниципальной службы; департамент транспорта; департамент финансов и контроля; отдел мобилизационной подготовки; отдел обеспечения режима секретности; управление административной практики и муниципального контроля; управление делами администрации Омска; управление по работе с обращениями граждан.