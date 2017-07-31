Мэрия Омска сменила почтовый индекс

Сегодня администрация Омска предупредила горожан: почтовый индекс её зданий изменился с 644043 на 644099. Напомним, что структурные подразделения мэрии располагаются в домах № 32, № 32/1 и № 34 на улице Гагарина.

Индекс 644099 следует указывать на письменных обращениях, направленных как в администрацию в целом, так и в её подразделения: