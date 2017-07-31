Беларусь и Россия могут подписать соглашение о взаимном признании виз уже в этом году

«Двумя странами сформированы рабочие группы, которые будут работать над соглашением о взаимном признании виз и это соглашение мы должны подписать до конца года», — сказал А. Кобяков в интервью белорусскому телеканалу «ОНТ», пишет Интерфакс-Запад.

Кроме того, премьер-министр затронул тему перевода белорусских рейсов в российских аэропортах в международные терминалы. «Эта тема нами очень подробно обсуждалась с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. И найдены принципиальные решения о том, как сделать так, чтобы вопросы пересечения гражданами двух государств — России и Беларуси — белорусско-российской границы были максимально комфортными. А еще сказать проще, вернуться к тому состоянию, которое было недавно, к которому все привыкли», — отметил он.