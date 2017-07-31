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12:47 (мск), источник: Publika.md

Нистор Грозаву готов исполнять обязанности мэра

Единственный вице-мэр столицы Нистор Грозаву готов исполнять обязанности главы администрации до вынесения вердикта по делу Дорина Киртоаки.

Источник: Publika.md

Вместе с тем решающим Грозаву называет мнение муниципальных советников.

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По закону, в случае отстранения мэра от должности, его обязанности исполняет один из заместителей. Отказаться он может, лишь сославшись на веские причины.

Нистор Грозаву отказываться не намерен, но ждет поддержки Кишиневского муниципального совета.

«Этот вопрос следует обсудить с представителями фракций. Если муниципальные советники не хотят видеть меня на этом посту, работать вместе не получится», — сказал вице-мэр Нистор Грозаву.

Грозаву признает, что в отсутствие главы администрации вынужден брать на себя больше ответственности и принимать сложные решения.

«Признаю, что если до сих пор возникала сложная проблема, я ее решал вместе с мэром. Теперь такой возможности нет», — сообщил вице-мэр Нистро Грозаву.

Дорина Киртоакэ отстранили от должности после обвинения в получении выгоды из влияния. Он попал под следствие по делу о платных парковках. Мэру грозит до семи лет лишения свободы.

По этому же делу проходят вице-мэр Нистор Грозаву и экс-глава Муниципального управления транспорта Игорь Гамрецкий. Их до окончания разбирательства отпустили под судебный контроль.

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