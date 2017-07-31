На выборы в Свердловской области заявились 124 судимых кандидата
На выборы в думы 49 муниципалитетов Свердловской области выдвинулись 124 кандидата с судимостью.
На выборы в думы 49 муниципалитетов Свердловской области выдвинулись 124 кандидата с судимостью.
«Судимости от ДТП до разбоя. Вскрылись и факты сокрытия судимости», — уточнил председатель облизбиркома Валерий Чайников.
Напомним, на сентябрьских выборах будет разыграно 796 мандатов в муниципалитетах. Всего выдвинуто более трех тыс. кандидатов. Наибольшую активность проявляют «Единая Россия» и ЛДПР.