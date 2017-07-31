Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Американцы в соцсетях предложили «свести число русских до нуля»
В Свердловской области разразился медицинский скандал
10 бесполезных детских вещей: рейтинг мам
Ученые: арбузы могут спровоцировать рак
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
Гендерный разрыв по-японскиЯпонских женщин ограничивает высокая эффективность труда в стране
Вернулся к работе: Джонни Депп в новом образе на съемках
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
"Я забыла дома совесть": Блёданс вышла в свет без белья
СМИ о том, что хочет продать Киев ради кредита МВФ
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
Су-30 сможет подавлять электронику вражеских ракет – СМИ
ДНР: Бойцы ВСУ отказались атаковать и были избиты
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
13:23 (мск), источник: ЕАН

На выборы в Свердловской области заявились 124 судимых кандидата

На выборы в думы 49 муниципалитетов Свердловской области выдвинулись 124 кандидата с судимостью.

«Судимости от ДТП до разбоя. Вскрылись и факты сокрытия судимости», — уточнил председатель облизбиркома Валерий Чайников.

Напомним, на сентябрьских выборах будет разыграно 796 мандатов в муниципалитетах. Всего выдвинуто более трех тыс. кандидатов. Наибольшую активность проявляют «Единая Россия» и ЛДПР.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Кремль призвал США отказаться от «политической шизофрении»
ФАС возбудила дело против операторов «большой четверки»
WikiLeaks обнародовала тысячи писем предвыборного штаба Макрона
«Ъ»: бренд «Техносила» ликвидируют
Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков эмигрировал из России
Макфол: Из-за контрсанкций россияне будут ждать визы месяцами
Forbes назвал десять самых высокооплачиваемых музыкантов России
Спорт
Дозрели: три золота пловцов РФ на ЧМ и одна общая победа Сборная России по плаванию впервые с 1994 года завоевала больше двух индивидуальных наград чемпионата мира по водным видам спорта
Авто
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео) Выпускники Волгоградской академии МВД устроили массовый заезд на внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бузова и Лобода на показе «Бабушки легкого поведения» Реввы В Баку состоялся закрытый предпремьерный показ комедии Марюса Вайсберга для звездных гостей фестиваля «Жара»
Недвижимость
13 интересных идей для маленькой кухни
В России рухнул спрос на жилье
Льготы по оплате электроэнергии сократят
В России упразднили понятие «дача»
Леди
Чего вы не знали о «сладкой» жизни восточных женщин Драгоценности, шелка, дворцы — многие именно так представляют себе жизнь женщин Востока. Но привлекательна ли на самом деле эта «золотая сказка»?
Дети
Елена Исинбаева ждет второго ребенка О новой беременности спортсменки сообщила генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь