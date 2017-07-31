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13:29 (мск), источник: Интерфакс

Избирком отказал в регистрации четырем кандидатам в губернаторы Свердловской области

Екатеринбург. 31 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Избирательная комиссия Свердловской области на заседании в понедельник приняла решение об отказе в регистрации четырем кандидатам в губернаторы региона, сообщает пресс-служба облизбиркома.

Комиссия отказала в регистрации Олесе Красномовец, Олегу Сотникову, Виктору Костромину и Евгению Ройзману.

«Такие решения приняты в связи с непредставлением вышеозначенными кандидатами в установленные избирательным законодательством сроки оформленных надлежащим образом документов для регистрации кандидатом на должность губернатора Свердловской области», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что избирком зарегистрировал четырех кандидатов на выборы губернатора Свердловской области. Речь идет о Дмитрии Ионине от «Справедливой России», Алексее Парфенове от КПРФ, Игоре Торощине от ЛДПР и Дмитрии Сергине от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября. Документы, необходимые для регистрации, предоставили И. Торощин от ЛДПР, Д. Сергин от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Д. Ионин от «Справедливой России», А. Парфенов от КПРФ, Константин Киселев от «Зеленых», Евгений Куйвашев от «Единой России» и Иван Волков от «Российского общенародного союза».

Четыре кандидата выбыли из предвыборной гонки. Так, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на прошлой неделе заявил, что не смог пройти муниципальный фильтр и не будет участвовать в выборах. В среду стало известно, что муниципальный фильтр не прошла кандидат от «Патриотов России», серебряная медалистка Олипиады-2004 по легкой атлетике Олеся Красномовец.

Подписи депутатов также не сдали Олег Сотников, выдвинутый «Партией ветеранов России», и кандидат партии «Народ против коррупции» Виктор Костромин.

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