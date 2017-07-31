В омском Агентстве развития и инвестиций нашли замену чиновнику с самой длинной подписью
Заместителем гендиректора Агентства развития и инвестиций Омской области стал Евгений Ковтун, который уже приступил к исполнению своих обязанностей, сообщает
Заместителем гендиректора Агентства развития и инвестиций Омской области стал Евгений Ковтун, который уже приступил к исполнению своих обязанностей, сообщает
Ранее он работал начальником управления инвестиций в региональном минэкономики, а сейчас будет заниматься формированием реестра инвестпроектов, разработкой предложений по взаимодействию АРИ с инвесторами, кредитными организациями и органами исполнительной власти при работе над инвестпроектами, а также развитием
Отметим, что ранее должность замглавы АРИ занимал Иван Штейнборм, прославившийся своей длинной подписью. В мае текущего года он перешел в омское министерство имущественных отношений на позицию заместителя министра.