В омском Агентстве развития и инвестиций нашли замену чиновнику с самой длинной подписью

Ранее он работал начальником управления инвестиций в региональном минэкономики, а сейчас будет заниматься формированием реестра инвестпроектов, разработкой предложений по взаимодействию АРИ с инвесторами, кредитными организациями и органами исполнительной власти при работе над инвестпроектами, а также развитием Бизнес-МФЦ — расширением перечня и повышением качества его услуг, предоставляемых бизнесу.