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13:34 (мск), источник: СуперОмск

В омском Агентстве развития и инвестиций нашли замену чиновнику с самой длинной подписью

Заместителем гендиректора Агентства развития и инвестиций Омской области стал Евгений Ковтун, который уже приступил к исполнению своих обязанностей, сообщает пресс-служба минэкономики.

Ранее он работал начальником управления инвестиций в региональном минэкономики, а сейчас будет заниматься формированием реестра инвестпроектов, разработкой предложений по взаимодействию АРИ с инвесторами, кредитными организациями и органами исполнительной власти при работе над инвестпроектами, а также развитием Бизнес-МФЦ — расширением перечня и повышением качества его услуг, предоставляемых бизнесу.

Отметим, что ранее должность замглавы АРИ занимал Иван Штейнборм, прославившийся своей длинной подписью. В мае текущего года он перешел в омское министерство имущественных отношений на позицию заместителя министра.

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