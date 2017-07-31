Бывший сити-менеджер Озерска Щербаков избран главой города

Главой Озерска (ЗАТО, Челябинская область) стал бывший сити-менеджер города Евгений Щербаков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

За Щербакова проголосовали 15 депутатов из 16-ти.

Напомним, кроме него на пост претендовали сотрудник ФГУП ПО «Маяк» Андрей Ухтеров («Единая Россия») и предприниматель Максим Алушкин (ЛДПР), который выбыл из предвыборной гонки после презентации своей программы развития города перед конкурсной комиссией.

Таким образом, в Озерске ликвидирована двуглавая система местного самоуправления: теперь руководить муниципалитетом и возглавлять местную администрацию будет один и тот же человек.

Щербаков связал будущее территории с поддержанием статуса Озерска как атомграда и возвращением ему образа наукоемкого и культурного города, где можно реализовать самые прорывные идеи: «Этот имидж позволит, прежде всего, поднять на достойную высоту уровень бюджетной обеспеченности округа».

Андрей Ухтеров презентовал депутатам свой план, в каких направлениях должен развиваться Озерский городской округ, и подробно остановился на том, чему он, будучи главой, уделил бы особое внимание: экономика, качество жизни, безопасность. Выступление кандидата содержало не только общие взгляды, но вполне конкретные предложения по изменению ситуации. Например, об активной поддержке малого и среднего предпринимательства в условиях моногорода, о создании комфортных условий в сфере образования и спорта, о комплексном благоустройстве территории и о внедрении передовых технологий в городскую инфраструктуру.

Следуя официальному протоколу, сразу после избрания Евгений Щербаков произнес слова присяги на верность Озерску.