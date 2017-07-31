Бывший сити-менеджер Озерска Щербаков избран главой города
Таким образом, ЗАТО полностью перешло на одноглавую систему.
Таким образом, ЗАТО полностью перешло на одноглавую систему.
Главой Озерска (ЗАТО, Челябинская область) стал бывший
За Щербакова проголосовали 15 депутатов из 16-ти.
Напомним, кроме него на пост претендовали сотрудник ФГУП ПО «Маяк» Андрей Ухтеров («Единая Россия») и предприниматель Максим Алушкин (ЛДПР), который выбыл из предвыборной гонки после презентации своей программы развития города перед конкурсной комиссией.
Таким образом, в Озерске ликвидирована двуглавая система местного самоуправления: теперь руководить муниципалитетом и возглавлять местную администрацию будет один и тот же человек.
Щербаков связал будущее территории с поддержанием статуса Озерска как атомграда и возвращением ему образа наукоемкого и культурного города, где можно реализовать самые прорывные идеи: «Этот имидж позволит, прежде всего, поднять на достойную высоту уровень бюджетной обеспеченности округа».
Андрей Ухтеров презентовал депутатам свой план, в каких направлениях должен развиваться Озерский городской округ, и подробно остановился на том, чему он, будучи главой, уделил бы особое внимание: экономика, качество жизни, безопасность. Выступление кандидата содержало не только общие взгляды, но вполне конкретные предложения по изменению ситуации. Например, об активной поддержке малого и среднего предпринимательства в условиях моногорода, о создании комфортных условий в сфере образования и спорта, о комплексном благоустройстве территории и о внедрении передовых технологий в городскую инфраструктуру.
Следуя официальному протоколу, сразу после избрания Евгений Щербаков произнес слова присяги на верность Озерску.
Другим важным событием, состоявшимся на сегодняшней сессии, стали выборы председателя Собрания депутатов. Им стал Олег Костиков, который сложил с себя полномочия главы округа три месяца назад.