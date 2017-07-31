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13:37 (мск), источник: Фонтанка

Суд отменил часть наказаний за нарушение правил безопасности в метро Петербурга

На сторону петербургского метро встала судья Ленинского районного суда в споре о безопасности подземки. Служительница Фемиды решила, что Ространснадзор неправильно проверял предприятие.

Суд, как сообщает 31 июля пресс-служба метро, отменил три постановления об административных наказаниях, которые Ространснадзор назначил по итогам внеплановой проверки. Ревизию проводили после теракта 3 апреля 2017 года. Ведомство выявило ряд нарушений в системе безопасности подземки и выписало 17 постановлений.

Все они, по сути, одинаковые. Разница заключается в участках: на каждый участок подземки — свое постановление. Метрополитен решил оспорить решение надзорного органа. В метро, как объяснили «Фонтанке» на предприятии, оспаривают процедуру проверки.

Ревизия проходила в рамках постановления правительства о правилах безопасности. В силу оно вступало 5 мая. А срок его реализации — до 2019 года. Однако с проверкой к нам пришли уже 4 апреля и выявили нарушения. На деле Ространснадзор должен был проверить нашу работу только в 2019 году.
Пресс-служба метрополитена

В объединенной пресс-службе судов Петербурга нашему изданию, в свою очередь, сообщили, что постановления и жалобы на них от метро попали к разным судьям Ленинского райсуда. Первый судья встал на сторону Ространснадзора, — это решение было обжаловано подземкой в горсуд (правда, оттуда материалы вернули обратно). Другой же служитель Фемиды решил поддержать позицию метро и отменил три постановления ревизоров.

Напомним, метрополитен привлекли по статье 11.15.1 КоАП «Нарушение требований в области транспортной безопасности» со штрафом 50 тысяч рублей по каждому. В этих постановлениях перечислены все станции петербургской подземки.

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