Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Американцы в соцсетях предложили «свести число русских до нуля»
Алкоголь помогает запоминать новое
Рейтинг Forbes: певица в РФ обогнала по доходу Киркорова и Тимати
В России упразднили понятие «дача»
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
Гендерный разрыв по-японскиЯпонских женщин ограничивает высокая эффективность труда в стране
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota
Мужчина проколол шины авто ДПС и снял это на видео
СМИ: фанаты осудили Эвелину Блёданс за выход без белья
СМИ о том, что хочет продать Киев ради кредита МВФ
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
Су-30 сможет подавлять электронику вражеских ракет – СМИ
ДНР: Бойцы ВСУ отказались атаковать и были избиты
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
13:49 (мск), источник: Интерфакс

Метро Петербурга признало неудачным опыт досмотра всех пассажиров

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU — ГУП «Петербургский метрополитен» уведомило губернатора города и министерство транспорта РФ о неудачном опыте с усилением досмотра пассажиров на станциях, попросив пересмотреть нормативную базу в этой части, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе подземки.

«Как показала неделя, весь город видел, насколько не продумана в настоящий момент нормативная база. Поэтому начальник метрополитена написал официальные письма в адрес министра транспорта РФ Максима Соколова и губернатора Георгия Полтавченко с предложением пересмотреть нормативную базу и внести в нее изменения.

В письме приводятся примеры и конкретная статистика проверенных на станциях людей. Также указано количество случаев, когда приходилось в течение недели прерывать работу вестибюлей, ограничивать вход на станции или вообще их закрывать", — сказал собеседник агентства.

Во время загрузки произошла ошибка.

В течение прошлой неделе на четырех станциях метро — «Спасской», «Звенигородской», «Электросиле» и «Крестовском острове» -ввели досмотр всех пассажиров, из-за чего при входах в вестибюли возникали очереди. Горожане жаловались на такой порядок.

Как отметили в пресс-службе метро, сейчас для более оптимальной организации пассажиропотока в часы пик сотрудники службы безопасности метро в обязательном порядке досматривают только пассажиров с крупным багажом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Тех, у кого багаж небольшой — дамская сумка или портфель, досматривают с помощью ручного металлодетектора, чтобы не создавать очередей.
Пресс-служба метрополитена

После теракта в метро Петербурга Ространснадзор проверил работу ГУП «Петербургский метрополитен» и подал к предприятию ряд исков, потребовав оштрафовать подземку за нарушения требований транспортной безопасности. Суд Петербурга согласился с позицией проверяющей организации.

Между тем, как сообщается на сайте петербургского метро, три вынесенных ранее решения об административном наказании подземки были отменены. «Метрополитеном было доказано, что требования законодательства в области обеспечения транспортной безопасности нарушены не были, а внеплановая выездная проверка (Ространснадзора после теракта в метро — ИФ) была проведена с грубыми нарушениями законодательства РФ», — говорится в пресс-релизе метро.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Из российских авиакомпаний уволились около 200 пилотов
"Лаборатория Касперского" запустила бесплатный антивирус
Кремль призвал США отказаться от «политической шизофрении»
ФАС возбудила дело против операторов «большой четверки»
WikiLeaks обнародовала тысячи писем предвыборного штаба Макрона
«Ъ»: бренд «Техносила» ликвидируют
Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков эмигрировал из России
Макфол: Из-за контрсанкций россияне будут ждать визы месяцами
Forbes назвал десять самых высокооплачиваемых музыкантов России
Спорт
Дозрели: три золота пловцов РФ на ЧМ и одна общая победа Сборная России по плаванию впервые с 1994 года завоевала больше двух индивидуальных наград чемпионата мира по водным видам спорта
Авто
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео) Выпускники Волгоградской академии МВД устроили массовый заезд на внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бузова и Лобода на показе «Бабушки легкого поведения» Реввы В Баку состоялся закрытый предпремьерный показ комедии Марюса Вайсберга для звездных гостей фестиваля «Жара»
Недвижимость
13 интересных идей для маленькой кухни
В России рухнул спрос на жилье
Льготы по оплате электроэнергии сократят
В России упразднили понятие «дача»
Леди
Чего вы не знали о «сладкой» жизни восточных женщин Драгоценности, шелка, дворцы — многие именно так представляют себе жизнь женщин Востока. Но привлекательна ли на самом деле эта «золотая сказка»?
Дети
Елена Исинбаева ждет второго ребенка О новой беременности спортсменки сообщила генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь