Метро Петербурга признало неудачным опыт досмотра всех пассажиров

«Как показала неделя, весь город видел, насколько не продумана в настоящий момент нормативная база. Поэтому начальник метрополитена написал официальные письма в адрес министра транспорта РФ Максима Соколова и губернатора Георгия Полтавченко с предложением пересмотреть нормативную базу и внести в нее изменения.
В письме приводятся примеры и конкретная статистика проверенных на станциях людей. Также указано количество случаев, когда приходилось в течение недели прерывать работу вестибюлей, ограничивать вход на станции или вообще их закрывать", — сказал собеседник агентства.
В течение прошлой неделе на четырех станциях метро — «Спасской», «Звенигородской», «Электросиле» и «Крестовском острове» -ввели досмотр всех пассажиров, из-за чего при входах в вестибюли возникали очереди. Горожане жаловались на такой порядок.
Как отметили в пресс-службе метро, сейчас для более оптимальной организации пассажиропотока в часы пик сотрудники службы безопасности метро в обязательном порядке досматривают только пассажиров с крупным багажом.
Тех, у кого багаж небольшой — дамская сумка или портфель, досматривают с помощью ручного металлодетектора, чтобы не создавать очередей.
Пресс-служба метрополитена
После теракта в метро Петербурга Ространснадзор проверил работу ГУП «Петербургский метрополитен» и подал к предприятию ряд исков, потребовав оштрафовать подземку за нарушения требований транспортной безопасности. Суд Петербурга согласился с позицией проверяющей организации.
Между тем, как сообщается на сайте петербургского метро, три вынесенных ранее решения об административном наказании подземки были отменены. «Метрополитеном было доказано, что требования законодательства в области обеспечения транспортной безопасности нарушены не были, а внеплановая выездная проверка (Ространснадзора после теракта в метро — ИФ) была проведена с грубыми нарушениями законодательства РФ», — говорится в пресс-релизе метро.