Метро Петербурга признало неудачным опыт досмотра всех пассажиров

«Как показала неделя, весь город видел, насколько не продумана в настоящий момент нормативная база. Поэтому начальник метрополитена написал официальные письма в адрес министра транспорта РФ Максима Соколова и губернатора Георгия Полтавченко с предложением пересмотреть нормативную базу и внести в нее изменения.

В письме приводятся примеры и конкретная статистика проверенных на станциях людей. Также указано количество случаев, когда приходилось в течение недели прерывать работу вестибюлей, ограничивать вход на станции или вообще их закрывать", — сказал собеседник агентства.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:60.416666666666664% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXA4V0RFM_o/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#сноваздорова #метро #постойвочереди #деньвторой #выходитепораньше #еслинехотитеопоздать #метроспб #питер</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Екатерина Суханевич (@sukhanevich_e) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-26T14:50:37+00:00">Июл 26 2017 в 7:50 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В течение прошлой неделе на четырех станциях метро — «Спасской», «Звенигородской», «Электросиле» и «Крестовском острове» -ввели досмотр всех пассажиров, из-за чего при входах в вестибюли возникали очереди. Горожане жаловались на такой порядок.

Как отметили в пресс-службе метро, сейчас для более оптимальной организации пассажиропотока в часы пик сотрудники службы безопасности метро в обязательном порядке досматривают только пассажиров с крупным багажом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXDbZ5cF-c0/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Это что за дичь с метро #крестовскийостров творится? Даже не день матча. ??? #метроспб</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Oksana Balandina (@oksinsport) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-27T14:35:30+00:00">Июл 27 2017 в 7:35 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Тех, у кого багаж небольшой — дамская сумка или портфель, досматривают с помощью ручного металлодетектора, чтобы не создавать очередей. Пресс-служба метрополитена

После теракта в метро Петербурга Ространснадзор проверил работу ГУП «Петербургский метрополитен» и подал к предприятию ряд исков, потребовав оштрафовать подземку за нарушения требований транспортной безопасности. Суд Петербурга согласился с позицией проверяющей организации.

Между тем, как сообщается на сайте петербургского метро, три вынесенных ранее решения об административном наказании подземки были отменены. «Метрополитеном было доказано, что требования законодательства в области обеспечения транспортной безопасности нарушены не были, а внеплановая выездная проверка (Ространснадзора после теракта в метро — ИФ) была проведена с грубыми нарушениями законодательства РФ», — говорится в пресс-релизе метро.