Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Американцы в соцсетях предложили «свести число русских до нуля»
Анджелина Джоли рассказала, как перенесла паралич лицевого нерва
Сын Собчак «поздравил» сестру с днем рождения
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
Гендерный разрыв по-японскиЯпонских женщин ограничивает высокая эффективность труда в стране
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
Карета скорой помощи приехала за Пугачевой в Баку - СМИ
Тысяча роз: муж удивил Кожевникову на выписке
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
Су-30 сможет подавлять электронику вражеских ракет – СМИ
ДНР: Бойцы ВСУ отказались атаковать и были избиты
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
8Отпуск с дымком
14:07 (мск), источник: РИА Новости

Власти Москвы готовы обеспечить безопасность на праздновании Дня города

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Московские власти обеспечат безопасность во время празднования 870-летия столицы 9 и 10 сентября, заявил РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Источник: РИА Новости

«Как показал прошедший этим летом Кубок Конфедераций (по футболу), Москва готова к приему крупных международных спортивных мероприятий, а День города, который Москва масштабно отмечает ежегодно, всегда проходил в атмосфере дружелюбия в комфортной и безопасной обстановке. Так что все сюрпризы предстоящего праздника будут исключительно приятными, как традиционно сложилось за многие годы в Москве», — заверил глава ведомства.

Как рассказал Черников, традиционно любым мероприятиям, проводимым в городе, предшествует организация безопасности: все площадки проведения мероприятий обследуются кинологами со служебными собаками, проводятся проверки жилого сектора, чердачных и подвальных помещений, устанавливаются дополнительные бетонные ограждения и рамки металлоискателей, порядок обеспечивают также наряды полиции, Росгвардии и народные дружинники.

День города Москвы в этом году отметят 9 — 10 сентября. Фестиваль, запланированный к 870-летию Москвы, состоится в рамках цикла уличных мероприятий «Московские сезоны».

В этом году празднование дня рождения столицы пройдет в едином тематическом оформлении — в стиле конструктивизма: город украсят серии оригинальных текстильных орнаментов, разработанных художницами Варварой Степановой и Любовью Поповой в 1923—1924 годах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Макфол рассказал, чем для россиян обернется ответ Москвы на санкции
Как Запад воспринял китайские корабли на Балтике
Кремль призвал США отказаться от «политической шизофрении»
ФАС возбудила дело против операторов «большой четверки»
WikiLeaks обнародовала тысячи писем предвыборного штаба Макрона
«Ъ»: бренд «Техносила» ликвидируют
Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков эмигрировал из России
Макфол: Из-за контрсанкций россияне будут ждать визы месяцами
Forbes назвал десять самых высокооплачиваемых музыкантов России
Спорт
Дозрели: три золота пловцов РФ на ЧМ и одна общая победа Сборная России по плаванию впервые с 1994 года завоевала больше двух индивидуальных наград чемпионата мира по водным видам спорта
Авто
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео) Выпускники Волгоградской академии МВД устроили массовый заезд на внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бузова и Лобода на показе «Бабушки легкого поведения» Реввы В Баку состоялся закрытый предпремьерный показ комедии Марюса Вайсберга для звездных гостей фестиваля «Жара»
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
В России рухнул спрос на жилье
В России упразднили понятие «дача»
Леди
Чего вы не знали о «сладкой» жизни восточных женщин Драгоценности, шелка, дворцы — многие именно так представляют себе жизнь женщин Востока. Но привлекательна ли на самом деле эта «золотая сказка»?
Дети
Елена Исинбаева ждет второго ребенка О новой беременности спортсменки сообщила генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь