Медведев утвердил программу «Цифровая экономика»

Источник: AP 2017

«В результате у нас должна появиться полноценная цифровая среда — она и сейчас развивается, за последние годы мы сделали довольно серьезный шаг вперед. Тем не менее, нужно это движение серьезно ускорить, предстоит устранить имеющиеся препятствия для успешного развития цифровой инфраструктуры», — сказал Медведев на встрече с вице-премьерами в понедельник.

Программа призвана обеспечить поддержку сквозных технологий, напомнил он. «Это так называемые “большие данные”, квантовые компьютеры, о которых сейчас очень много говорят, хотя пока никто не сумел их создать, но очевидно, что рано или поздно это случится; новые производственные методы, искусственный интеллект», — сказал Медведев.