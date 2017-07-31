Медведев утвердил программу «Цифровая экономика»
Москва. 31 июля. INTERFAX.RU —
Москва. 31 июля. INTERFAX.RU —
«В результате у нас должна появиться полноценная цифровая среда — она и сейчас развивается, за последние годы мы сделали довольно серьезный шаг вперед. Тем не менее, нужно это движение серьезно ускорить, предстоит устранить имеющиеся препятствия для успешного развития цифровой инфраструктуры», — сказал Медведев на встрече с
Программа призвана обеспечить поддержку сквозных технологий, напомнил он. «Это так называемые “большие данные”, квантовые компьютеры, о которых сейчас очень много говорят, хотя пока никто не сумел их создать, но очевидно, что рано или поздно это случится; новые производственные методы, искусственный интеллект», — сказал Медведев.
В дальнейшем, по его словам, программу планируется дополнить отраслевыми проектами, прежде всего в сфере здравоохранения, государственного управления, создания «умных городов». «Перевод экономики в цифру — вопрос нашей глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности», — подчеркнул Медведев.