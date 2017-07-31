В Крыму реализуют пилотный проект по искусственному опреснению морской воды — Аксенов

Источник: РИА "Новости"

Об этом журналистам в Симферополе сообщил глава РК Сергей Аксенов после посещения выставки промышленного потенциала Владимирской области, организованной в рамках Дня Владимирской области в крымской столице.

«Мы договорились, что мы совместно с коллегами отработаем (проект — ред.) на примере одного поселкового совета, который не берегу моря находится, небольшого, чтобы не нести больших затрат. Коллеги сделают пилотный проект, сядем, посчитаем. Если так, как на сегодняшний день анонсировано (себестоимость опреснения куба до 48 рублей), мы будем искать варианты поддержки (проекта — ред.) из бюджета, чтобы для юридических и физических лиц стоимость водопользования, водопотребления не поднимать», — заявил глава РК.

Аксенов отметил, что в течение ближайших 10 дней в Совете министров Республики определятся с населенным пунктом для проведения эксперимента.

«Если все получится, дальше будем тиражировать (такие опреснительные установки — ред.) по Республике Крым. Нам производители подобной продукции предлагали (опреснительные установки — ред.), это было импортное производство. Сегодня это отечественное производство, предприятия Владимирской области набили руку и все это могут делать», — подчеркнул Аксенов.

В понедельник в Симферополе на площади Ленина проходит выставка промышленного потенциала Владимирской области, развернутая на площади имени Ленина, у здания Совета министров РК. На выставке представлены ведущие предприятия Владимирской области в сфере машиностроения, электротехники и приборостроения, пищевой, перерабатывающей и легкой промышленности.