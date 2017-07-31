Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ НАТО и леденящая мощь: Запад обсуждает парад ко Дню ВМФ
Для родственников пациентов в реанимации выпустили памятку
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет
Мнение: что стоит за скандалом с немецкими турбинами в Крыму
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Анджелина Джоли в седьмой раз станет матерью
«Нас водят за нос», — украинский блогер о Крыме
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
"Я забыла дома совесть": Блёданс вышла в свет без белья
СМИ о том, что хочет продать Киев ради кредита МВФ
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
«Теперь Россия на крючке надолго»: эксперт о планах США по Крыму
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
16:23 (мск), источник: Sputnik.md

Кому из международных структур Молдова платит больше всего

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. Правительство Молдовы на ближайшем заседании утвердит решение Минфина выделить из госбюджета страны почти 120 миллионов леев на выплату членских взносов и задолженностей международным организациям.

Источник: Sputnik.md

Как указано в документе, суммы, превышающие миллион леев, будут направлены 22 структурам из 68 представленных в списке.

Таким образом, больше всего средств перечислят Всемирному банку реконструкции и развития — 47,3 миллиона леев, а также Европейскому банку реконструкции и развития — 11,2 миллиона леев. Отчисление Совету Европы составит 7,3 миллиона, а ООН — 6,2 миллиона леев.

Предусмотрено перечисление 4,1 миллиона леев Всемирной организации здравоохранения, Межпарламентской ассамблее стран СНГ — 3,4 миллиона, Дунайской комиссии — 3,1 миллиона, Международной организации труда — 2,9 миллиона, Объединенному институту ядерных исследований в Дубне — 2,6 миллиона, представительству в Молдове телерадиокомпании «Мир» — 2,5 миллиона, Организации Объединенных Наций по промышленному развитию — 1,9 миллиона, Международному агентству по атомной энергии — 1,8 миллиона, Исполкому СНГ — 1,6 миллиона, Международному союзу телерадиовещателей — 1,55 миллиона, Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) — 1,5 миллиона, Всемирной торговой организации — 1,45 миллиона, ОБСЕ и Международной организации гражданской авиации — по 1,28 миллиона, Организации черноморского экономического сотрудничества — 1,26 миллиона, Всемирному транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА) — 1,25 миллиона, Европейскому вещательному союзу — 1,14 миллиона, Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) — 1,07 миллиона леев.

«Важность этого решения обоснована необходимостью выполнять финансовые обязательства, взятые перед международными организациями. Это позволяет продвигать имидж нашего государства и дает положительный импульс сотрудничеству Молдовы с международными структурами», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Запрет пролета самолета с Рогозиным: незаконность и самоуправство
Такой Затоку жители Молдовы еще не видели - редкие фото 1930 года
Кремль призвал США отказаться от «политической шизофрении»
ФАС возбудила дело против операторов «большой четверки»
WikiLeaks обнародовала тысячи писем предвыборного штаба Макрона
Пять российских туристов умерли в Турции за два дня
Путин ужесточил контроль за оборотом алкоголя
На Алтае расследуют смерть ребенка из-за долгого ожидания скорой
Анна Нетребко назвала неверными данные Forbes о ее заработке
Спорт
Дозрели: три золота пловцов РФ на ЧМ и одна общая победа Сборная России по плаванию впервые с 1994 года завоевала больше двух индивидуальных наград чемпионата мира по водным видам спорта
Авто
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео) Выпускники Волгоградской академии МВД устроили массовый заезд на внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала» По информации источников, студию, которую ведущий занимал еще со времен «Большой стирки», получит Дмитрий Шепелев со своей новой передачей
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
В России рухнул спрос на жилье
В России упразднили понятие «дача»
Леди
Чего вы не знали о «сладкой» жизни восточных женщин Драгоценности, шелка, дворцы — многие именно так представляют себе жизнь женщин Востока. Но привлекательна ли на самом деле эта «золотая сказка»?
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь