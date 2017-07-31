Кому из международных структур Молдова платит больше всего

Источник: Sputnik.md

Как указано в документе, суммы, превышающие миллион леев, будут направлены 22 структурам из 68 представленных в списке.

Таким образом, больше всего средств перечислят Всемирному банку реконструкции и развития — 47,3 миллиона леев, а также Европейскому банку реконструкции и развития — 11,2 миллиона леев. Отчисление Совету Европы составит 7,3 миллиона, а ООН — 6,2 миллиона леев.

Предусмотрено перечисление 4,1 миллиона леев Всемирной организации здравоохранения, Межпарламентской ассамблее стран СНГ — 3,4 миллиона, Дунайской комиссии — 3,1 миллиона, Международной организации труда — 2,9 миллиона, Объединенному институту ядерных исследований в Дубне — 2,6 миллиона, представительству в Молдове телерадиокомпании «Мир» — 2,5 миллиона, Организации Объединенных Наций по промышленному развитию — 1,9 миллиона, Международному агентству по атомной энергии — 1,8 миллиона, Исполкому СНГ — 1,6 миллиона, Международному союзу телерадиовещателей — 1,55 миллиона, Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) — 1,5 миллиона, Всемирной торговой организации — 1,45 миллиона, ОБСЕ и Международной организации гражданской авиации — по 1,28 миллиона, Организации черноморского экономического сотрудничества — 1,26 миллиона, Всемирному транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА) — 1,25 миллиона, Европейскому вещательному союзу — 1,14 миллиона, Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) — 1,07 миллиона леев.