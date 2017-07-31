Воронин о своем самом большом сожалении

Источник: Noi.md

Он признал, что у него есть разные причины для сожалений, связанных с периодом, когда был главой государства, однако главное сожаление вызвано приднестровской проблемой.

«Я сожалею … пожалуй, самым важным для меня является то, что, несмотря на все усилия и все мои старания, даже сам будучи родом из Приднестровья, я не смог решить проблему объединения страны. В ситуации, когда между этими двумя берегами были принесены жертвы, была пролита кровь, и это поколение людей все помнит, это очень трудно преодолеть. Очень трудно. Поэтому мы повели себя достойно 7-го апреля, я не позволил пролить кровь. Поэтому я и продержался в политике», — объяснил Воронин в интервью «Ziarul de Gardă».

Политик пояснил, что принцип, которым он руководствовался в кризисных ситуациях на протяжении мандата президента, было никогда не допускать кровопролития.

«10 ноября 1989 года я не позволил стрелять в толпу и пролить кровь. Те, кто проходят через кровь и человеческие жертвы, не имеют перспективы. Посмотрите на Украину. Сколько уже лет длится Майдан. Почему? Потому что было приказано стрелять по тем, кто был на Майдане. Да, люди имеют право на ошибки, и это не их ошибки. Политики, которых мы имеем сегодня и в Молдове, выводят их на улицу… И что, мы начнем стрелять в этих людей? Не дай Бог!», — заявил Владимир Воронин.