Путин подписал закон об ужесточении контроля за оборотом алкоголя

Источник: РИА "Новости"

Внесение изменений в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» было инициировано группой членов Совета Федерации после случаев массового отравления алкогольными суррогатами на основе настойки боярышника в декабре 2016 года.

Согласно документу, за производство алкоголя и оборот алкогольной продукции без лицензии устанавливается административная ответственность для должностных лиц в виде штрафа в размере от 500 тыс. до 1 млн руб. или дисквалификации на срок от двух до трех лет. Для юридического лица штраф составит 1/5 размера годовой выручки, полученной от реализации всех товаров, работ или услуг, но не менее 3 млн руб. Также за подобное правонарушение деятельность юридического лица может быть административно приостановлена на срок от 60 до 90 суток с конфискацией продукции.

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Закон устанавливает административную ответственность за незаконную продажу алкогольной продукции гражданами на уровне от 30 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией продукции. Для индивидуальных предпринимателей, которые незаконно продают алкоголь, предусмотрены штрафы в размере от 100 тыс. до 200 тыс. руб. с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. Сейчас максимальный штраф за подобные правонарушения составляет для физического лица 2,5 тыс. руб., для юридического — 300 тыс. руб.