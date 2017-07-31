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16:27 (мск), источник: ТАСС

Путин подписал закон об ужесточении контроля за оборотом алкоголя

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий административную ответственность за производство алкоголя и оборот алкогольной продукции без лицензии. Законом также запрещается продажа алкоголя через вендинговые автоматы. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Внесение изменений в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» было инициировано группой членов Совета Федерации после случаев массового отравления алкогольными суррогатами на основе настойки боярышника в декабре 2016 года.

Согласно документу, за производство алкоголя и оборот алкогольной продукции без лицензии устанавливается административная ответственность для должностных лиц в виде штрафа в размере от 500 тыс. до 1 млн руб. или дисквалификации на срок от двух до трех лет. Для юридического лица штраф составит 1/5 размера годовой выручки, полученной от реализации всех товаров, работ или услуг, но не менее 3 млн руб. Также за подобное правонарушение деятельность юридического лица может быть административно приостановлена на срок от 60 до 90 суток с конфискацией продукции.

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Закон устанавливает административную ответственность за незаконную продажу алкогольной продукции гражданами на уровне от 30 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией продукции. Для индивидуальных предпринимателей, которые незаконно продают алкоголь, предусмотрены штрафы в размере от 100 тыс. до 200 тыс. руб. с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. Сейчас максимальный штраф за подобные правонарушения составляет для физического лица 2,5 тыс. руб., для юридического — 300 тыс. руб.

Кроме того, документ предусматривает введение административных штрафов за нарушение установленного порядка учета этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, порядка фиксации сведений в Единой государственной автоматизированной информационной системе, а также за неповиновение законному распоряжению должностного лица госоргана, ответственного за контроль и надзор. Административный штраф для должностных лиц в этом случае составит до 15 тыс. руб. с конфискацией продукции либо без конфискации, для юридических лиц — до 200 тыс. руб. с конфискацией продукции.

Комментарии
11
Анжелика Петрик
Нисколько не сомневаюсь. Скоро за *незаконную* продажу 1-2 бутылок водки, будут наказывать значительно строже, чем за воровство из казны 1-2 лимардов зелёных........
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Елена Ситникова
Путин вы что курите в Кремле что изобретаете нереальные законы да у нас в каждом магазине и ларьке торгуют чем хотят.Недавно пришли в магазин изъяли почти все спиртное даже за коробками не поленились бегать даже все увезли а через пару часов(ой ну конечно это не взятка ведь Медведев победил всех взяточников) все привезли и жизнь потекла своим чередом.
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Иван Орлов
А слабо установить государственную монополию на производство и реализацию спиртосодержащей продукции? "Живые" деньги шли бы государству, а не кучке барыг из торговых сетей и мелких предпринимателей. Может и бюджет бы пополнился.. Понимаю, что вопрос риторический.. Весь алкогольный бизнес и крышуется теми, от кого и зависят подобные решения, поэтому всё так и останется.
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