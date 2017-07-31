«Туристической блокадой» Киев вредит собственным гражданам — Бальбек

«Киевский режим пытается как можно больше навредить крымчанам, практикует всевозможные антироссийские акции, причем в ущерб собственным гражданам. Все эти попытки с очередной блокадой, на этот раз туристической — это идеологическая диверсия, не связанная с рациональным подходом, экономикой, а больше с тем, чтобы навредить Крыму и России. Все эти блокады, которые пережил Крым, в первую очередь бьют по экономике Украины, разрывают культурные, гуманитарные, экономические связи которые формировались веками», — убежден парламентарий.

По его словам, растущий из года в год поток украинских туристов в Крым ломает мифы об «увядающем» и «милитаристском» Крыме на самой Украине.