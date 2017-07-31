Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Глава Финляндии одёрнул журналистку CNN после вопроса о России
В Свердловской области разразился медицинский скандал
Что написали иностранные СМИ о демарше России против США
В России упразднили понятие «дача»
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
Гендерный разрыв по-японскиЯпонских женщин ограничивает высокая эффективность труда в стране
Бузова и Лобода на показе «Бабушки легкого поведения» Реввы
От Зуевой до Боярской: 6 страстных кинопартнерш Максима Матвеева
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
"Я забыла дома совесть": Блёданс вышла в свет без белья
СМИ о том, что хочет продать Киев ради кредита МВФ
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
«Теперь Россия на крючке надолго»: эксперт о планах США по Крыму
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
10Японская поэзия спорта
17:35 (мск), источник: РИА Крым

«Туристической блокадой» Киев вредит собственным гражданам — Бальбек

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости (Крым). Инициировав так называемую «туристическую блокаду» Крыма, власти Украины пытаются как можно сильнее навредить полуострову, но на деле наносят ущерб своим гражданам. Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал депутат Государственной Думы от Крыма Руслан Бальбек.

«Киевский режим пытается как можно больше навредить крымчанам, практикует всевозможные антироссийские акции, причем в ущерб собственным гражданам. Все эти попытки с очередной блокадой, на этот раз туристической — это идеологическая диверсия, не связанная с рациональным подходом, экономикой, а больше с тем, чтобы навредить Крыму и России. Все эти блокады, которые пережил Крым, в первую очередь бьют по экономике Украины, разрывают культурные, гуманитарные, экономические связи которые формировались веками», — убежден парламентарий.

По его словам, растущий из года в год поток украинских туристов в Крым ломает мифы об «увядающем» и «милитаристском» Крыме на самой Украине.

«Каждый украинский турист, который приезжает в Крым, — видит реальную, правдивую картину. Это вызывает недоверие ко всем пропагандистским инструментам, которыми Киев сегодня формирует ненависть к России. Все это никак не связано как с интересами украинского общества, так и с самой Украиной как государства. Власти, которые это организовывают, являются ренегатами, агентами влияния. Находясь под внешним управлением, они работают против России», — добавил Бальбек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Как украинцы в Крым ездят. Репортаж с границы
Правительство России дало старт «Цифровой экономике»
Какие изменения ждут россиян в августе
Российским легкоатлетам запретили петь гимн на ЧМ в Лондоне
Forbes назвал самого богатого человека в России
Путин ужесточил контроль за оборотом алкоголя
Цены на гречку с начала года снизилась на 19%
Пять российских туристов умерли в Турции за два дня
Спорт
Дозрели: три золота пловцов РФ на ЧМ и одна общая победа Сборная России по плаванию впервые с 1994 года завоевала больше двух индивидуальных наград чемпионата мира по водным видам спорта
Авто
Россиянам предложат недорогой 7-местный кроссовер Российский офис китайской компании Lifan Motors заявил, что осенью 2017 года на российский рынок выйдет модель Myway
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала» По информации источников, студию, которую ведущий занимал еще со времен «Большой стирки», получит Дмитрий Шепелев со своей новой передачей
Недвижимость
13 интересных идей для маленькой кухни
Петербургские отели поставили рекорд по тарифам
В России упразднили понятие «дача»
Петербуржцы требуют снести хрущевки
Леди
Чего вы не знали о «сладкой» жизни восточных женщин Драгоценности, шелка, дворцы — многие именно так представляют себе жизнь женщин Востока. Но привлекательна ли на самом деле эта «золотая сказка»?
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь