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17:57 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская и Липецкая области заключат соглашение о переадресации вызовов в «системе-112»

Алексей Гордеев одобрил проект на заседании президиума регионального правительства.

Источник: РИА "Воронеж"

Правительство Воронежской области и администрация Липецкой области заключат соглашение о переадресации вызовов «системы-112» в службы экстренного реагирования смежных муниципальных районов. Алексей Гордеев одобрил проект на заседании президиума регионального правительства в понедельник, 31 июля, сообщил пресс-центр облправительства.

После заключения соглашения звонок в «систему-112» с территории «пограничных» районов Воронежской и Липецкой областей автоматически будет поступать в службы экстренного реагирования смежных муниципальных районов.

На территории Воронежской области расположены четыре муниципальных района, которые граничат с Липецкой областью — Семилукский, Рамонский, Верхнехавский и Эртильский. Районов Липецкой области, которые граничат с Воронежской областью, также четыре — Тербунский, Хлевенский, Усманский и Добринский. Руководитель департамента связи и массовых коммуникаций Воронежской области Илья Сахаров отметил, что заключение соглашения способствует повышению скорости и качества реагирования экстренных оперативных служб.

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