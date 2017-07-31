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18:04 (мск), источник: Известия

Правительство дало старт «Цифровой экономике»

Проект госпрограммы утвержден председателем правительства Дмитрием Медведевым.

Источник: РИА "Новости"

Доля иностранного софта и оборудования, закупаемого российскими госорганами, должна снизиться до 10 и 50% соответственно. При этом Россия должна занять 10% международного рынка обработки и хранения данных. Такие показатели включены в госпрограмму «Цифровая экономика» — ее проект сегодня утвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По словам председателя правительства, программа состоит из пяти направлений, посвященных нормативному регулированию, образованию, кадрам, формированию исследовательских компетенций, а также IT-инфраструктуре и кибербезопасности.

Программа «Цифровая экономика» была подготовлена по поручению президента России Владимира Путина.

Она, в частности, предполагает, что к 2025 году 97% российских домохозяйств должны иметь широкополосный доступ в интернет (100 МБит/с).

К этому времени во всех городах-миллионниках должны быть развернуты сети мобильной связи 5G. Планируется также, что до 2025 года в России появятся десять предприятий в сфере высоких технологий и столько же цифровых платформ для основных отраслей экономики, а вузы будут выпускать более 100 тыс. IT-специалистов в год.

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Кроме того, Россия должна укрепить позиции на мировом рынке услуг по обработке и хранению данных. Сейчас ее доля в мировом объеме оказания таких услуг — менее 1%. Согласно программе, к 2024 году этот показатель должен вырасти до 10%. По оценке Минкомсвязи, реализация программы будет обходиться бюджету в 100 млрд рублей ежегодно. Сама программа рассчитана до 2024 года. К концу срока ее реализации доля иностранного софта и оборудования, закупаемого госорганами, должна снизиться до 10 и 50% соответственно.

— В результате у нас должна появиться полноценная цифровая среда — она и сейчас развивается, за последние годы мы сделали довольно серьезный шаг вперед. Тем не менее нужно это движение серьезно ускорить, предстоит устранить имеющиеся препятствия для успешного развития цифровой инфраструктуры, — заявил Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами. — Перевод экономики в цифру — вопрос нашей глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности.

В дальнейшем, по словам главы правительства, программу планируется дополнить отраслевыми проектами, прежде всего в сфере здравоохранения, государственного управления, создания «умных городов».

По мнению доцента кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгения Ицакова, для реализации программы необходимо повысить доверие к государству.

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— Ведущие российские IT-компании регистрируют иностранные юрлица, через которые большую часть своего бизнеса ведут за рубежом, например в штате Делавэр в США. Там либеральное законодательство, низкие налоги, практически отсутствует контроль со стороны властей. Фактически это офшор. Люди, которые построили бизнес здесь, выводят свои деньги туда. Компания «Яндекс» имеет американское юрлицо и проводит многие операции через него. Аналогичная ситуация с «ВКонтакте». Правительству есть смысл задуматься, почему IT-бизнес не так сильно ему доверяет, — считает эксперт.

Общий объем цифровой экономики России за последние шесть лет вырос на 59% — данная отрасль увеличивается почти в девять раз быстрее, чем ВВП страны. Это следует из доклада международной консалтинговой компании McKinsey «Цифровая Россия: новая реальность». При этом цифровые расходы домохозяйств составляют в России только 2,6% ВВП, между тем среднее значение этого показателя для технически развитых государств — 3,6%.

Комментарии
8
Алексей Линник
Инновации, модернизация, индустрилизация... я ничего не упустил? А теперь вот и "цифровая экономика"! Главное звучит красиво и можно еще с полгодика-годик позасирать мозги обывателю на новую тему.
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SE RB
Вопрос к правительству. До каких пор Вы уважаемые будете народ делать ЛОХАМИ???? На Сколково потратили н...мил- ов, и где результат? Любой проект под предводительством премьера провал изначально, где реальная поддержка людей которые изобретают творят.Наши беды от таких горе премъеров..
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Александр Швед
продолжают бредить... "съесть то он съесть - да кто ж ему дасть..." - образование убито, куда ни глянь - кругом троечники-недоучки, протекционизм, кумовщина, взяточничество и просто бесхитростное воровство... - продвинутые кодеры-самоучки на факультативных началах курочат всё чё можно раскурочить, что бы то же срубить по-бырому и свалить... - сбер периодически "валится"..., сайт "госуслуги" по большинству регионов - в глубокой коме... - "...до 25-го года... цифровая экономика..." - поржал! - десятилетия к к этому идти, фантазёры...
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