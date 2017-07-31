Правительство дало старт «Цифровой экономике»
Проект госпрограммы утвержден председателем правительства Дмитрием Медведевым.
Проект госпрограммы утвержден председателем правительства Дмитрием Медведевым.
Доля иностранного софта и оборудования, закупаемого российскими госорганами, должна снизиться до 10 и 50% соответственно. При этом Россия должна занять 10% международного рынка обработки и хранения данных. Такие показатели включены в госпрограмму «Цифровая экономика» — ее проект сегодня утвердил
Программа «Цифровая экономика» была подготовлена по поручению президента России Владимира Путина.
К этому времени во всех
Кроме того, Россия должна укрепить позиции на мировом рынке услуг по обработке и хранению данных. Сейчас ее доля в мировом объеме оказания таких услуг — менее 1%. Согласно программе, к 2024 году этот показатель должен вырасти до 10%. По оценке Минкомсвязи, реализация программы будет обходиться бюджету в 100 млрд рублей ежегодно. Сама программа рассчитана до 2024 года. К концу срока ее реализации доля иностранного софта и оборудования, закупаемого госорганами, должна снизиться до 10 и 50% соответственно.
— В результате у нас должна появиться полноценная цифровая среда — она и сейчас развивается, за последние годы мы сделали довольно серьезный шаг вперед. Тем не менее нужно это движение серьезно ускорить, предстоит устранить имеющиеся препятствия для успешного развития цифровой инфраструктуры, — заявил Дмитрий Медведев на совещании с
По мнению доцента кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгения Ицакова, для реализации программы необходимо повысить доверие к государству.
— Ведущие российские
Общий объем цифровой экономики России за последние шесть лет вырос на 59% — данная отрасль увеличивается почти в девять раз быстрее, чем ВВП страны. Это следует из доклада международной консалтинговой компании McKinsey «Цифровая Россия: новая реальность». При этом цифровые расходы домохозяйств составляют в России только 2,6% ВВП, между тем среднее значение этого показателя для технически развитых государств — 3,6%.