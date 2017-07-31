Кириенко: 80% лучших заявок на президентские гранты пришли из регионов

Источник: РИА Новости

«Очень важно, что у нас среди тех, кто набрал наибольшие баллы, абсолютное большинство — это представители регионов, не из Москвы и не общероссийские организации, 81,5% — это представители регионов», — сообщил Кириенко в понедельник на заседании координационного комитета.

В нынешнем году для проведения конкурса президентских грантов был создан единый оператор — Фонд президентских грантов по развитию гражданского общества.

В 2017 году проводится два конкурса с увеличенным периодом подачи заявок: в рамках первого конкурса их принимали с 17 апреля по 31 мая, заявки на второй конкурс можно будет подать с 16 августа по 29 сентября.

Заявки принимаются в электронной форме.

Ранее состоялось заседание объединенного экспертного совета, в рамках которого рассматривались рекомендации по итогам независимой экспертизы заявок. Итоги конкурса подводят в понедельник на заседании координационного комитета, как ожидается, позже в этот день будет опубликован полный перечень проектов-победителей первого в этом году конкурса.