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19:23 (мск), источник: Sputnik.md

Новые обыски в Молдове: задержана чиновница

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. В ходе обысков в мэрии (примэрии) Бельц задержана глава одного из управлений городской администрации по делу, связанному с коррупцией, сообщили Sputnik в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы.

Источник: Sputnik.md

«Задержана глава одного из управлений по делу о коррупции. Сообщается, что она получили от некого мужчины деньги за авторизацию по перепланировке квартиры. Остальные детали позднее», — отметили в НАЦ.

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