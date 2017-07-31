Новые обыски в Молдове: задержана чиновница
КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. В ходе обысков в мэрии (примэрии) Бельц задержана глава одного из управлений городской администрации по делу, связанному с коррупцией, сообщили Sputnik в
КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. В ходе обысков в мэрии (примэрии) Бельц задержана глава одного из управлений городской администрации по делу, связанному с коррупцией, сообщили Sputnik в
«Задержана глава одного из управлений по делу о коррупции. Сообщается, что она получили от некого мужчины деньги за авторизацию по перепланировке квартиры. Остальные детали позднее», — отметили в НАЦ.