Лукашенко назначил главного по контрразведке в КГБ
МИНСК, 31 июл — Sputnik. Полковник Константин Кучинский возглавил управление военной контрразведки Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, сообщили Sputnik в
МИНСК, 31 июл — Sputnik. Полковник Константин Кучинский возглавил управление военной контрразведки Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, сообщили Sputnik в
Глава государства Александр Лукашенко в понедельник подписал указ об освобождении от должности начальника управления КГБ
На место Назаренко Лукашенко назначил Кучинского.
Кроме того, кадровые перестановки были совершены в Верховном суде. Так, в отставку ушел судья Руслан Юмагужин, сменил его Олег Латышевич. Отмечается, что новый судья должен пройти согласование в Совете Республики.