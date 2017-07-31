Додон забил тревогу по поводу низкого уровня инвестиций

Источник: Noi.md

По словам Додона, в 2007—2008 годах инвестиции добились беспрецедентного скачка в истории страны — почти до 800 миллионов долларов в год, в четыре раза больше чем средний показатель тех времен. Последующие политические события, утверждает он, вызвали коллапс в этой области.

«После 2009 года последовал период замораживания инвестиций, который закончился беспрецедентной катастрофой в истории Молдовы в 2014—2015 годах (2014 — год, когда было подписано Соглашение об ассоциации с ЕС). Именно в этот период создалась беспрецедентная ситуация, когда впервые со дня объявления независимости, инвесторы испугались и начали массово отзывать инвестиции из страны. Уровень отзыва может выйти из-под контроля. Главными страхами являются хаос и политическая неопределенность», — объяснил Додон.