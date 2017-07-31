Додон забил тревогу по поводу низкого уровня инвестиций
Глава государства обеспокоен в связи с сокращением инвестиций в стране, которые, по его мнению, достигли самого низкого уровня после подписания Соглашения об ассоциации, сообщает Noi.md.
Глава государства обеспокоен в связи с сокращением инвестиций в стране, которые, по его мнению, достигли самого низкого уровня после подписания Соглашения об ассоциации, сообщает Noi.md.
По словам Додона, в 2007—2008 годах инвестиции добились беспрецедентного скачка в истории страны — почти до 800 миллионов долларов в год, в четыре раза больше чем средний показатель тех времен. Последующие политические события, утверждает он, вызвали коллапс в этой области.
«После 2009 года последовал период замораживания инвестиций, который закончился беспрецедентной катастрофой в истории Молдовы в 2014—2015 годах (2014 — год, когда было подписано Соглашение об ассоциации с ЕС). Именно в этот период создалась беспрецедентная ситуация, когда впервые со дня объявления независимости, инвесторы испугались и начали массово отзывать инвестиции из страны. Уровень отзыва может выйти
Глава государства отметил, что после парламентских выборов 2016 года иностранным инвесторам было предложено вернуться в страну.