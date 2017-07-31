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19:35 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

«Ночные волки» остались без елки

Известная байкерская организация «Ночные волки», которая регулярно с 2012 года получала президентские гранты, не получила одобрения всех трех заявок. Две заявки на гранты вовсе не допущены до экспертизы, проект «Детские новогодние елки» отклонен. Это решение утверждено сегодня координационным комитетом по распределению президентских грантов под руководством первого заместителя главы администрации президента (АП) Сергея Кириенко, который подвел итоги первого конкурса грантов в нынешнем году. В «Ночных волках» «Ъ» заявили, что прокомментируют отказ только после официальной публикации итогов конкурса.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Ночные волки» подали на конкурс три заявки. Две из них не допущены до экспертизы как несоответствующие требованиям конкурса. Так, местная организация «Ночные волки Измайлово г. Москвы» не смогла доказать необходимость проекта «Твоя Россия», создание «Карты туристической истории», ориентированной на иностранную аудиторию (2,6 млн руб.). «Ночные волки Чечни» подали заявку, которая также не была рассмотрена, — об укреплении межнационального и межрелигиозного согласия на межнациональном фестивале путешественников «Побратим» (3,8 млн руб.). Заявка московской организации «Детские новогодние елки в Байк-центре» на сумму 9,5 млн руб. была рассмотрена экспертами, но не удовлетворена.

Это решение сегодня утвердил координационный комитет (КК) по распределению президентских грантов под руководством первого заместителя главы АП Сергея Кириенко.
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КК подвел сегодня итоги первого в текущем году конкурса президентских грантов, который проходит по новой методике. Как сообщал «Ъ», к началу конкурса был создан единый грантооператор, появилась новая трехступенчатая методология отбора заявок с участием анонимных экспертов, объединенного экспертного и координационного советов. В июле, выступая перед руководителями НКО, Сергей Кириенко заявил, что при установлении новой системы грантов «больше всего времени занимают ходоки», которые пытаются повлиять на судьбу своего проекта.

Напомним, начиная с 2012 года «Ночные волки» получили в рамках распределения президентских грантов не менее 60 млн руб. Организация получала их ежегодно: 3,7 млн руб. в 2012 году на проведение байкерских елок (они стали ежегодными); в 2013-м — 3,5 млн руб. ; в 2014-м — два гранта по 9 млн руб. ; в 2015-м — 9 млн и 12 млн руб. ; в 2016-м — 7 млн и 4,2 млн руб. Помимо байкерских елок «Ночные волки» просили средства на фестиваль каскадеров «Прометей», байк-шоу «Пятая империя», проект «Русский меч».

В организации отказались комментировать итоги рассмотрения заявок экспертами до официального опубликования их результатов на сайте Фонда президентских грантов.

Байк-клуб «Ночные волки» стал известен благодаря экстравагантным формам поддержки президента Владимира Путина, пропаганде патриотической идеологии, а также скандалам, связанным с организацией. В 2015 году распоряжением экс-губернатора Севастополя Сергея Меняйло байк-клуб «Ночные волки» получил в аренду участок на горе Гасфорта площадью 267 га без проведения конкурса и общественных слушаний. В августе 2015 года лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов (Хирург) заявил о создании на этом месте совместно с военными филиала парка «Патриот». После того как ситуация получила широкий общественный резонанс, парку стали подыскивать другое место.

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что, несмотря на получение гранта, байкеры продают билеты на «Новогодние елки», а сами елки проходят в помещении, где в другое время продают алкоголь.

«Я не помню эти конкретные заявки, но думаю, решение по ним стало результатом новой системы оценки проектов с привлечением независимых анонимных экспертов, — полагает член объединенного экспертного совета Елена Тополева-Солдунова.— Это оценка не самой организации, плохая она или хорошая, а того, насколько ответственно НКО отнеслась к проработке своих проектов, особенно если проект ежегодный: он должен показывать динамику». Она не исключила, что если проекты станут лучше, то получат шанс во втором конкурсе, который пройдет до конца года.

Ирина Нагорных

Комментарии
2
Д Т
При СССР, в почете были рабочие про них писали статьи про них показывали новости и все стремились работать, а сейчас прославляют тех, кто ни чего не производит, спортсмены, байкеры, певцы, артисты и т.д., наша экономика уже в пропасти и мы продолжаем катиться, правительство, депутаты, ау, вы где?
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SE RB
Не в обиду ВОЛКАМ , при всем желании хотел увидеть ваше шоу, НО при грантах надо проводить свои мероприятия везде, а не там где вам проще, и понимая что все должно оплачиваться вы теряете связь между интересом и баблом...
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