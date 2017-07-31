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21:12 (мск), источник: РБК

Дипломаты заявили о преждевременной блокировке дачи США в Серебряном Бору

Американским дипломатам закрыли доступ к их дипсобственности в Серебрянном Бору, не позволив забрать вещи, заявили в посольстве США. Дача должна была быть в распоряжении дипломатов до 1 августа.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники посольства США вчера, 30 июля, и сегодня, 31 июля, не смогли получить доступ к даче дипломатов в Серебряном Бору. Об этом Reuters заявила пресс-секретарь посольства.

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«В соответствии с уведомлением правительства России, миссия США должна была иметь доступ к нашей даче до полудня 1 августа», — заявила она. «Обратитесь к российскому правительству, чтобы объяснить, почему это так», — заключила собеседница Reuters.

При этом в американском посольстве не уточнили, кто именно не пустил дипломатов на дачу в Серебряном Бору. Телеоператор Reuters, который находится за пределами резиденции видел, как пять автомобилей, в том числе грузовик, приехали на место. По словам телеоператора, им отказали во въезде, поясняет агентство, не уточняя при этом, кто именно принимал решение в отказе о въезде.

Министерство иностранных дел России, как пишет Reuters, оперативно на просьбу прокомментировать ситуацию не отреагировало.

Ранее, 31 июля, «РИА Новости» со ссылкой на находящегося на месте событий корреспондента сообщило о том, что к складу посольства США на улице Дорожная на юге Москвы прибыли два грузовика с дипломатическими номерами. «После погрузки они покидают склад», — уточняло агентство, отмечая также, что, по данным «охранников из соседних организаций», большая часть вещей была вывезена еще на прошлой неделе.

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Склад американского посольства, из которого были вывезены вещи, по информации «РИА Новости», находился «в промзоне на улице Дорожная (дом 9Б) в районе Чертаново Южное». Вокруг этих складов находятся гаражные кооперативы «Ветеран» и «Диск», а также площади службы эксплуатации зданий и сооружений МОЭК.

Дача в Серебряном Бору была сдана в аренду посольству США для использования его персоналом для отдыха. 28 июля Министерство иностранных дел России заявило о том, что в рамках ответных мер на разрабатываемые в США антироссийские санкции забирает его, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.

Вашингтон на это 29 июля выразил Москве протест. Об этом тогда заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт. Несправедливыми меры России в отношении США тогда же назвал бывший американский посол в России Майкл Макфол. «США не вмешивались в российские выборы. Поэтому действия российских властей против нашего посольства несправедливы», — заявлял он на своей странице в Twitter.

После этого, 30 июля, президент России Владимир Путин пояснил, что ограничения в отношении американских диппредставителей были предприняты из-за того, что Вашингтон совершил «ничем не спровоцированный шаг по ухудшению российско-американских отношений». ​ Речь, как добавил глава государства, шла о «незаконных ограничениях» и «попытке воздействовать на другие страны мира, в том числе на своих союзников, которые заинтересованы в развитии и сохранении отношений с Российской Федерацией».

Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро.
Владимир Путин

Президент также заметил, что российская сторона должна была, как он «посчитал», «показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем».

Комментарии
2
SE RB
Мышей ловите быстрее.. И не пищите как мыши.
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Брис Борисович
Нагадить на площади ,в городе "н" и больше всех возмущаться,кто это сделал...Про шша.
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