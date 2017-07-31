Дипломаты заявили о преждевременной блокировке дачи США в Серебряном Бору

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники посольства США вчера, 30 июля, и сегодня, 31 июля, не смогли получить доступ к даче дипломатов в Серебряном Бору. Об этом Reuters заявила пресс-секретарь посольства.

«В соответствии с уведомлением правительства России, миссия США должна была иметь доступ к нашей даче до полудня 1 августа», — заявила она. «Обратитесь к российскому правительству, чтобы объяснить, почему это так», — заключила собеседница Reuters.

При этом в американском посольстве не уточнили, кто именно не пустил дипломатов на дачу в Серебряном Бору. Телеоператор Reuters, который находится за пределами резиденции видел, как пять автомобилей, в том числе грузовик, приехали на место. По словам телеоператора, им отказали во въезде, поясняет агентство, не уточняя при этом, кто именно принимал решение в отказе о въезде.

Министерство иностранных дел России, как пишет Reuters, оперативно на просьбу прокомментировать ситуацию не отреагировало.

Ранее, 31 июля, «РИА Новости» со ссылкой на находящегося на месте событий корреспондента сообщило о том, что к складу посольства США на улице Дорожная на юге Москвы прибыли два грузовика с дипломатическими номерами. «После погрузки они покидают склад», — уточняло агентство, отмечая также, что, по данным «охранников из соседних организаций», большая часть вещей была вывезена еще на прошлой неделе.

Склад американского посольства, из которого были вывезены вещи, по информации «РИА Новости», находился «в промзоне на улице Дорожная (дом 9Б) в районе Чертаново Южное». Вокруг этих складов находятся гаражные кооперативы «Ветеран» и «Диск», а также площади службы эксплуатации зданий и сооружений МОЭК.

Дача в Серебряном Бору была сдана в аренду посольству США для использования его персоналом для отдыха. 28 июля Министерство иностранных дел России заявило о том, что в рамках ответных мер на разрабатываемые в США антироссийские санкции забирает его, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.

Вашингтон на это 29 июля выразил Москве протест. Об этом тогда заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт. Несправедливыми меры России в отношении США тогда же назвал бывший американский посол в России Майкл Макфол. «США не вмешивались в российские выборы. Поэтому действия российских властей против нашего посольства несправедливы», — заявлял он на своей странице в Twitter.

После этого, 30 июля, президент России Владимир Путин пояснил, что ограничения в отношении американских диппредставителей были предприняты из-за того, что Вашингтон совершил «ничем не спровоцированный шаг по ухудшению российско-американских отношений». ​ Речь, как добавил глава государства, шла о «незаконных ограничениях» и «попытке воздействовать на другие страны мира, в том числе на своих союзников, которые заинтересованы в развитии и сохранении отношений с Российской Федерацией».

Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро. Владимир Путин