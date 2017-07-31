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21:38 (мск), источник: РИА Новости

NYT: после ответных мер Москвы США стали чаще отказывать россиянам в визах

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Россиянам стали чаще отказывать в американских визах после того, как Москва ответила на санкционный законопроект Вашингтона решением сократить персонал дипмиссий США в стране. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителя фирмы, помогающей гражданам России получить право на въезд в США.

Источник: РИА Новости

«Раньше никогда такого не было: в день отказывают 50−60 просителям, в основном молодым женщинам», — цитирует газета сотрудника компании Шавката Бутаева.

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Как пишет издание, российские ответные меры напоминают решение, принятое властями СССР в 1986 году. Тогда Москва потребовала от Вашингтона уволить 261 сотрудника американских диппредставительств, в результате чего посольство осталось почти без секретарей, шоферов и иного обслуживающего персонала.

Ранее в посольстве США в России заявили РИА Новости, что сокращение численности персонала дипмиссии замедлит работу консульств. В то же время дипломаты отметили, что заявление экс-посла США в России Майкла Макфола о том, что сокращение персонала приведет к значительному увеличению сроков оформления виз, является его личным мнением.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что численность персонала дипмиссий США в России будет такой же, как и персонала российских посольств и консульств в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, 755 сотрудников американских диппредставительств должны будут прекратить свою деятельность.

В МИД России уточнили, что данные меры — ответ на антироссийскую политику Вашингтона и разрабатываемые санкции. Кроме того, Москва с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице и посольской дачи в Серебряном бору. Соответствующие ноты были вручены послу Соединенных Штатов Джону Теффту. Он, в свою очередь заявил, что «глубоко сожалеет» в связи с предпринятыми Москвой мерами.

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