NYT: после ответных мер Москвы США стали чаще отказывать россиянам в визах

Источник: РИА Новости

«Раньше никогда такого не было: в день отказывают 50−60 просителям, в основном молодым женщинам», — цитирует газета сотрудника компании Шавката Бутаева.

Читайте также США выразили протест в связи с шагами РФ в отношении американских дипломатов

Как пишет издание, российские ответные меры напоминают решение, принятое властями СССР в 1986 году. Тогда Москва потребовала от Вашингтона уволить 261 сотрудника американских диппредставительств, в результате чего посольство осталось почти без секретарей, шоферов и иного обслуживающего персонала.

Ранее в посольстве США в России заявили РИА Новости, что сокращение численности персонала дипмиссии замедлит работу консульств. В то же время дипломаты отметили, что заявление экс-посла США в России Майкла Макфола о том, что сокращение персонала приведет к значительному увеличению сроков оформления виз, является его личным мнением.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что численность персонала дипмиссий США в России будет такой же, как и персонала российских посольств и консульств в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, 755 сотрудников американских диппредставительств должны будут прекратить свою деятельность.