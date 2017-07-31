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22:11 (мск), источник: ТАСС

Трамп уволил Скарамуччи

Отставку финансиста, который занимал пост директора по коммуникациям всего 10 дней, подтвердил Белый дом.

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Пресс-служба Белого дома в понедельник подтвердила, что Энтони Скарамуччи покидает пост директора по коммуникациям.

Энтони Скарамуччи оставит свою должность директора по коммуникациям Белого дома. Г-н Скарамуччи счел, что будет лучше дать главе аппарата Джону Келли начать с чистого листа и возможность создать свою собственную команду. Мы желаем ему всего наилучшего.
Пресс-служба Белого дома

Спустя 10 дней после назначения

Об уходе Скарамуччи со своей должности одной из первых сообщила газета The New York Times со ссылкой на сотрудников администрации. Источники издания несколько иначе описали ситуацию — по их данным, именно Келли выступал за его увольнение.

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Как отмечается в публикации, ранее Скарамуччи заявлял, что он получает указания напрямую от президента США Дональда Трампа, а не от главы аппарата Белого дома. По сведениям телеканала CNN, Келли посчитал, что Скарамуччи не соблюдает необходимую дисциплину.

О назначении Скарамуччи на указанную должность было объявлено 21 июля. Вскоре после этого он позволил себе ряд жестких высказываний в адрес чиновников из окружения Трампа, обвинив их в утечках информации.

В их число вошел и теперь уже бывший глава аппарата Белого дома Райнс Прибас, который оставил свой пост в самом конце прошлой недели. Келли официально занял его место в понедельник, до этого он руководил Министерством национальной безопасности.

В тот же день Трамп заявил, что «в Белом доме хаоса нет».

От Псаки до Скарамуччи

Директор по коммуникациям в аппарате Белого дома курирует всю публичную информационно-пропагандистскую политику американской администрации. Кто займет этот пост, пока не уточняется. Также неизвестно, будет ли Скарамуччи дальше работать в Белом доме в каком-то ином качестве.

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До мая текущего года пост директора по коммуникациям в аппарате Белого дома занимал Майкл Дубке, который ранее возглавлял компанию Crossroads Media, оказывавшую услуги в области консультирования и политической рекламы представителям Республиканской партии США.

До Дубке при администрации президента-демократа Барака Обамы на указанной должности работала экс-глава пресс-службы Госдепартамента США Джен Псаки.

О Скарамуччи

Скарамуччи летом 2016 года вошел в штаб Трампа и помогал ему привлекать средства на нужды его предвыборной кампании. До этого финансист поддерживал других республиканцев, претендовавших на президентское кресло, — сначала губернатора штата Висконсин Скотта Уокера, а затем экс-губернатора Флориды Джеба Буша.

В январе текущего года СМИ сообщили, что Трамп намерен назначить Скарамуччи, работавшего в прошлом в инвестиционном банке Goldman Sachs, своим советником по взаимодействию между администрацией и бизнесом в аппарате Белого дома, однако этого так и не произошло.

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Скарамуччи принял участие во Всемирном экономическом форуме, который состоялся в Давосе в январе. Он значился в списке выступающих как член переходной команды Трампа, который в то время еще не являлся президентом США.

Как сообщал ранее ТАСС из Давоса, на форуме Скарамуччи заявил, что антироссийские санкции, введенные администрацией Барака Обамы, как и ответные действия Москвы, были не самым лучшим решением, поэтому России и США следует сесть за стол переговоров, чтобы выработать альтернативу.

Он отметил, что санкции имели обратный эффект и скорее сплотили народ РФ вокруг своего президента.

Комментарии
2
Михаил Решетников
Еще одного противника санкций против РФ убрал Трамп.
Видать очень плодотворные были переговоры Путина и Трампа.
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Брис Борисович
ДоЗвизделся,во всех смыслах...казачок,по фэйсу видать.
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Трамп увольняет Скарамуччи с поста директора по коммуникациям
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22:27 (мск)© Ньюстюб
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