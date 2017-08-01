Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев бьет тревогу: водная блокада Крыма уничтожает Украину - СМИ
Задувать свечи на торте оказалось небезопасным занятием
Обвиняемая в ДТП с «пьяным» мальчиком сделала заявление в суде
Власти меняют правила защиты покупателей квартир
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли
Россиянам предложат недорогой 7-местный кроссовер
«Внедорожный» Kia Rio: первое шпионское фото
Карета скорой помощи приехала за Пугачевой в Баку - СМИ
Тысяча роз: муж удивил Кожевникову на выписке
16-летняя внучка Ротару поразила всех своей красотой (фото)
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
В Свердловской области разразился медицинский скандал
Алкоголь помогает запоминать новое
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
10Политические битвы
06:23 (мск), источник: РИА Новости

В МИД назвали провокацией заявление посольства США по доступу на дачу

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Обвинения со стороны посольства США в том, что американским дипломатам раньше времени заблокировали доступ к даче в Москве, является провокацией. Об этом заявил РИА Новости источник в МИД России.

Источник: РИА Новости

Ранее глава пресс-службы посольства США в России Мария Олсон заявила РИА Новости, что американские дипломаты уже два дня не могут попасть на дачу в Серебряном Бору, и отметила, что дипмиссия уже обратилась по этому поводу к российской стороне и намерена сделать это еще раз во вторник.

Читайте также
Дипломаты заявили о преждевременной блокировке дачи США в Серебряном Бору

«Воспринимаем как преднамеренную провокацию со стороны посольства США обвинения в том, что ему якобы раньше времени заблокировали доступ к даче», — сообщил РИА Новости источник в МИД. Он пояснил, что дача «находится в природоохранной зоне — в Серебряном Бору, куда грузовой транспорт не пускают», при этом американские дипломаты «не удосужились заранее сообщить в московский департамент охраны окружающей среды, где каждые два года обновляли пропуска на свои легковые машины, что собираются послать туда три больших грузовика».

Когда 31 июля МИД России решил вопрос с пропусками и «работники парковой охраны хотели прямо на расположенном на въезде в заповедник КПП раздать посольским сотрудникам разрешения на проезд, те по поступившей им команде развернулись и уехали», рассказал источник.

«Насколько мы знаем, они собираются вернуться во вторник утром, но американские дипломаты продолжают рассказывать СМИ, что им будто бы мешали», — заключили в министерстве.

Читайте также
Маккейн заявил о расплате Путина за «нападение на демократию» США

Ранее МИД России заявил, что с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном Бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту. Данные меры стали ответом на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США. Теффт заявил, что «глубоко сожалеет» в связи с предпринятыми Москвой мерами.

Действия Москвы стали ответом на пакет антироссийских санкций, принятых администрацией предыдущего президента США Барака Обамы. Тогда Вашингтон среди прочего закрыл доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью, мотивировав это якобы имевшим место «вмешательством» в американские выборы.

Комментарии
3
Я Я
На самокатах пусть вывозят свой хлам. А будут тявкать так вообще запретить въезд в Россию, чтоб своим выхлопом не загрязняли воздух
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Сергей Сергеев
Интересно, кому дачка отойдёт? Посольству Киргизии или Таджикистана?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Ирина Кондрачкова
Непонятно, почему МИД РФ так беззубо не озвучивает факт того, что самым ярым гробовщиком основополагающих принципов демократии являются именно США...
Чье-то разрешение ждут на проявление инициативы?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Макфол рассказал, чем для россиян обернется ответ Москвы на санкции
Как Запад воспринял китайские корабли на Балтике
Белый дом рассматривает варианты ответа на сокращение дипмиссии
СМИ сообщили о «крайне необычных» действиях подводной лодки КНДР
Чартерные авиарейсы могут стать регулярными из-за срывов
WP раскрыла автора «ложного заявления» Трампа-младшего
Маккейн прокомментировал контрмеры России в отношении США
Кириенко отметил улучшения в конкурсе президентских грантов
Спорт
«Спартак» вернулся. Первая победа чемпиона России по футболу В заключительной встрече 3-го тура команда Массимо Карреры сломила сопротивление "Краснодара" и одержала свою первую победу в чемпионате России-2017/18
Авто
Россиянам предложат недорогой 7-местный кроссовер Российский офис китайской компании Lifan Motors заявил, что осенью 2017 года на российский рынок выйдет модель Myway
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала» По информации источников, студию, которую ведущий занимал еще со времен «Большой стирки», получит Дмитрий Шепелев со своей новой передачей
Недвижимость
13 интересных идей для маленькой кухни
В России рухнул спрос на жилье
Льготы по оплате электроэнергии сократят
В России упразднили понятие «дача»
Леди
Чего вы не знали о «сладкой» жизни восточных женщин Драгоценности, шелка, дворцы — многие именно так представляют себе жизнь женщин Востока. Но привлекательна ли на самом деле эта «золотая сказка»?
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь