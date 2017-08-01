В МИД назвали провокацией заявление посольства США по доступу на дачу

Источник: РИА Новости

Ранее глава пресс-службы посольства США в России Мария Олсон заявила РИА Новости, что американские дипломаты уже два дня не могут попасть на дачу в Серебряном Бору, и отметила, что дипмиссия уже обратилась по этому поводу к российской стороне и намерена сделать это еще раз во вторник.

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«Воспринимаем как преднамеренную провокацию со стороны посольства США обвинения в том, что ему якобы раньше времени заблокировали доступ к даче», — сообщил РИА Новости источник в МИД. Он пояснил, что дача «находится в природоохранной зоне — в Серебряном Бору, куда грузовой транспорт не пускают», при этом американские дипломаты «не удосужились заранее сообщить в московский департамент охраны окружающей среды, где каждые два года обновляли пропуска на свои легковые машины, что собираются послать туда три больших грузовика».

Когда 31 июля МИД России решил вопрос с пропусками и «работники парковой охраны хотели прямо на расположенном на въезде в заповедник КПП раздать посольским сотрудникам разрешения на проезд, те по поступившей им команде развернулись и уехали», рассказал источник.

«Насколько мы знаем, они собираются вернуться во вторник утром, но американские дипломаты продолжают рассказывать СМИ, что им будто бы мешали», — заключили в министерстве.

Ранее МИД России заявил, что с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном Бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту. Данные меры стали ответом на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США. Теффт заявил, что «глубоко сожалеет» в связи с предпринятыми Москвой мерами.