США ввели санкции против президента Венесуэлы
ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро за «подрыв демократии», сообщило министерство финансов США.
ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро за «подрыв демократии», сообщило министерство финансов США.
В соответствии с санкциями все активы Мадуро в юрисдикции США будут заморожены, а гражданам США будет запрещено вести с ним дела.
США ранее заявили, что выступают против проведения выборов в Национальное учредительное собрание Венесуэлы и готовы к «жестким экономическим мерам», если выборы все же состоятся.
В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Только за субботу и воскресенье в протестных акциях были убиты, по данным депутата Энри Рамоса, не менее 16 человек.
Молчат, боятся санкций..
США первая с санкций на колени упадет, если страны договорятся..
Значит кушает и здоров, а то я забеспокоился аж.))
По теме, теперь: оппозиция не признала выборы, все 16 человек, ну пусть даже 18, они знали, на что шли.. Похоронят..
Ничего не напоминает?