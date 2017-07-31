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22:38 (мск), источник: РИА Новости

США ввели санкции против президента Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро за «подрыв демократии», сообщило министерство финансов США.

Источник: AP 2017

В соответствии с санкциями все активы Мадуро в юрисдикции США будут заморожены, а гражданам США будет запрещено вести с ним дела.

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США ранее заявили, что выступают против проведения выборов в Национальное учредительное собрание Венесуэлы и готовы к «жестким экономическим мерам», если выборы все же состоятся.

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Только за субботу и воскресенье в протестных акциях были убиты, по данным депутата Энри Рамоса, не менее 16 человек.

Комментарии
4
Игорь Смирнов
Не любят США ни в Южной, ни в Северной Америке..
Молчат, боятся санкций..
США первая с санкций на колени упадет, если страны договорятся..
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Игорь Смирнов
Среди протестных тело АБ не опознали?
Значит кушает и здоров, а то я забеспокоился аж.))
По теме, теперь: оппозиция не признала выборы, все 16 человек, ну пусть даже 18, они знали, на что шли.. Похоронят..
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Михаил Решетников
Этот водитель автобуса так вцепился за власть, что ему плевать и на санкции и на благополучие собственного народа.
Ничего не напоминает?
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