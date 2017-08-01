Сокращенные штампы Америки
Как уменьшение персонала посольства США отразится на выдаче виз российским гражданам.
Как уменьшение персонала посольства США отразится на выдаче виз российским гражданам.
Введенные российскими властями санкции в отношении США могут привести к двум негативным последствиям для граждан РФ.
Кроме того, в беседе с «Ъ» он предположил, что, столкнувшись с необходимостью сократить 755 сотрудников своих учреждений в России, США предпочтут уволить большое число россиян, работающих в посольстве США в Москве и генконсульствах в регионах РФ. Впрочем, власти России считают, что у дипмиссии США остается достаточно сотрудников для полноценной работы.
На возможные сложности с получением россиянами американских виз первым обратил внимание бывший посол США в РФ Майкл Макфол. «Если эти сокращения (персонала дипмиссий США в РФ.— “Ъ”) реальны, россиянам надо приготовиться ждать виз для въезда в США неделями, если не месяцами», — написал он в своем Twitter. Напомним, по решению российских властей число сотрудников американских дипмиссий в РФ к 1 сентября должно быть сокращено до 455 человек, кроме того, с 1 августа американцы не смогут пользоваться посольской дачей в Серебряном бору и гаражным комплексом на Дорожной улице.
Так Москва отреагировала на высылку в декабре прошлого года 35 российских дипломатов из США и арест двух посольских дач. Тогда президент РФ Владимир Путин воздержался от зеркальных мер — как отмечали эксперты, с расчетом на то, что после прихода к власти президента Дональда Трампа политика Вашингтона изменится.
Сократить число сотрудников до 455 российские власти потребовали, поскольку именно столько человек работает в посольстве РФ в Вашингтоне и генконсульствах РФ на территории США. В американских учреждениях на территории России на данный момент работает около 1200 человек. По словам Владимира Путина, прекратят деятельность в РФ «755 дипломатов и техработников». «Это чувствительно», — сказал он.
Впрочем, по мнению Майкла Макфола, последствия «антиамериканских санкций» окажутся чувствительными и для россиян. «Не думаю, что речь пойдет о закрытии генконсульств США в России, но эта секция (консульская.— “Ъ”) — самая большая, и значит, именно на нее придется большая часть сокращений, — заявил он “Ъ”.— Россиянам стоит готовиться к значительному увеличению сроков оформления виз». Сейчас за визой можно обратиться в посольство США в Москве, а также в генконсульства в
США обязаны наладить необходимую работу дипмиссии. Для любой страны 455 человек, при любой нагрузке, — цифра достаточная, чтобы организовать работу безупречно
Между тем еще одним негативным последствием новых антиамериканских санкций может стать потеря рабочих мест несколькими сотнями граждан РФ. Из 1200 сотрудников диппредставительств США в РФ большинство составляет нанятый на месте персонал. В открытом доступе цифр на текущий год нет, но из отчета Госдепа за 2013 год следует, что лишь около 25% сотрудников посольства и консульств были американцами, а остальные — гражданами РФ. Это, например, секретари, переводчики, повара, охранники. «По моему прогнозу, сокращения коснутся прежде всего россиян», — заявил Майкл Макфол.
«Перекрестная высылка дипломатов — не новое явление. Посольские войны были на протяжении всего периода холодной войны», — напомнил «Ъ»
Пик посольских войн пришелся на 1986 год, когда из СССР были сначала высланы 30 американских дипломатов, а затем из США — 80 советских. После этого советские власти вообще запретили своим гражданам наниматься в американское посольство. Тогда работы лишились 260 человек. В отсутствие водителя посол США Артур Хартман был вынужден сам сесть за руль, а его супруга Донна помогала накрывать столы на приемах. Ограничения были сняты лишь спустя несколько лет.
Михаил Таратута полагает, что и сейчас Москва и Вашингтон «обречены на долгое противостояние». «Думаю, что принятый Конгрессом США закон (предусматривающий введение новых санкций в отношении России и ограничивающий возможности президента США по их пересмотру.— “Ъ”) похоронил надежды Кремля наладить отношения с Белым домом», — говорит эксперт. По словам собеседника «Ъ», Дональд Трамп, «вероятно, хотел наладить отношения с Россией, но ошибся в главном». «Одним из его основных лозунгов было “осушить вашингтонское болото”, то есть побороть истеблишмент, — напоминает Михаил Таратута.— Но “болото” оказалось сильнее его».
Елена Черненко