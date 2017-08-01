Сокращенные штампы Америки

Источник: AP 2017

Введенные российскими властями санкции в отношении США могут привести к двум негативным последствиям для граждан РФ. Во-первых, в посольстве США в Москве допускают, что у россиян могут возникнуть трудности с получением американских виз. Об этом «Ъ» заявили в пресс-службе дипмиссии. Ранее бывший посол США в РФ Майкл Макфол предупредил, что из-за вынужденного сокращения персонала ждать виз в США гражданам РФ придется «неделями, если не месяцами».

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Кроме того, в беседе с «Ъ» он предположил, что, столкнувшись с необходимостью сократить 755 сотрудников своих учреждений в России, США предпочтут уволить большое число россиян, работающих в посольстве США в Москве и генконсульствах в регионах РФ. Впрочем, власти России считают, что у дипмиссии США остается достаточно сотрудников для полноценной работы.

На возможные сложности с получением россиянами американских виз первым обратил внимание бывший посол США в РФ Майкл Макфол. «Если эти сокращения (персонала дипмиссий США в РФ.— “Ъ”) реальны, россиянам надо приготовиться ждать виз для въезда в США неделями, если не месяцами», — написал он в своем Twitter. Напомним, по решению российских властей число сотрудников американских дипмиссий в РФ к 1 сентября должно быть сокращено до 455 человек, кроме того, с 1 августа американцы не смогут пользоваться посольской дачей в Серебряном бору и гаражным комплексом на Дорожной улице.

Так Москва отреагировала на высылку в декабре прошлого года 35 российских дипломатов из США и арест двух посольских дач. Тогда президент РФ Владимир Путин воздержался от зеркальных мер — как отмечали эксперты, с расчетом на то, что после прихода к власти президента Дональда Трампа политика Вашингтона изменится.

Однако новая администрация не отменила решения прежней и, более того, уже дала понять, что поддержит намерения Конгресса ввести в отношении России новые санкции.

Сократить число сотрудников до 455 российские власти потребовали, поскольку именно столько человек работает в посольстве РФ в Вашингтоне и генконсульствах РФ на территории США. В американских учреждениях на территории России на данный момент работает около 1200 человек. По словам Владимира Путина, прекратят деятельность в РФ «755 дипломатов и техработников». «Это чувствительно», — сказал он.

Впрочем, по мнению Майкла Макфола, последствия «антиамериканских санкций» окажутся чувствительными и для россиян. «Не думаю, что речь пойдет о закрытии генконсульств США в России, но эта секция (консульская.— “Ъ”) — самая большая, и значит, именно на нее придется большая часть сокращений, — заявил он “Ъ”.— Россиянам стоит готовиться к значительному увеличению сроков оформления виз». Сейчас за визой можно обратиться в посольство США в Москве, а также в генконсульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. На сайте американского посольства в Москве уже рекомендуют обращаться за визой «не менее чем за три месяца до предполагаемой даты поездки». В пресс-службе посольства США в РФ «Ъ» заявили, что «еще слишком рано даже пытаться строить догадки, каким образом ограничения повлияют на работу консульской службы». «Но вполне возможно, что это приведет к снижению оперативности консульской деятельности», — допустили в ведомстве.

США обязаны наладить необходимую работу дипмиссии. Для любой страны 455 человек, при любой нагрузке, — цифра достаточная, чтобы организовать работу безупречно Константин Косачев Глава комитета Совета федерации

Между тем еще одним негативным последствием новых антиамериканских санкций может стать потеря рабочих мест несколькими сотнями граждан РФ. Из 1200 сотрудников диппредставительств США в РФ большинство составляет нанятый на месте персонал. В открытом доступе цифр на текущий год нет, но из отчета Госдепа за 2013 год следует, что лишь около 25% сотрудников посольства и консульств были американцами, а остальные — гражданами РФ. Это, например, секретари, переводчики, повара, охранники. «По моему прогнозу, сокращения коснутся прежде всего россиян», — заявил Майкл Макфол.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что США сами должны решить, кто из дипломатов и сотрудников диппредставительств останется работать, а кто прекратит деятельность. «Это выбор США. Речь идет и о дипломатах, и о лицах с недипломатическим статусом, и о принятых на месте российских гражданах», — уточнил он.

На сайте посольства США до сих пор висят две вакансии: водителя (з/п около 43 тыс. руб. плюс пособие на питание и годовая премия) и электрика (з/п около 49 тыс. руб. плюс пособие и премия).

«Перекрестная высылка дипломатов — не новое явление. Посольские войны были на протяжении всего периода холодной войны», — напомнил «Ъ» журналист-американист Михаил Таратута. По его словам, в период противостояния СССР и США «зеркальность» доходила до мелочей. «Когда в 1988 году я приехал в США (в качестве корреспондента программы “Время”.— “Ъ”), мне не давали разрешения снять квартиру для корпункта, пока корреспонденту одного из американских СМИ не разрешили арендовать жилье в Питере. И визу мне не давали, пока наши не дали добро на въезд корреспонденту из США», — рассказал он.

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