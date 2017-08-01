Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт ЕС: Путина и Россию накажут рублем
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
Опубликован окончательный список домов под снос в Москве
Мнение: Между США и Европой начинается конфликт из-за России
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
61-летняя Наталья Андрейченко снова сыграет Мэри Поппинс
«Первому каналу» запретили показывать «Тайны следствия»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Кристина Орбакайте рассказала о подарке для сына - СМИ
СМИ: Леру Кудрявцеву без макияжа не узнали в Сети
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
Савченко: лишение Саакашвили гражданства дорого обойдется Украине
Совфед о санкциях: Объявление политической войны
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
8Уникальные витрины Могадишо
13:54 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Сокращенные штампы Америки

Как уменьшение персонала посольства США отразится на выдаче виз российским гражданам.

Источник: AP 2017

Введенные российскими властями санкции в отношении США могут привести к двум негативным последствиям для граждан РФ. Во-первых, в посольстве США в Москве допускают, что у россиян могут возникнуть трудности с получением американских виз. Об этом «Ъ» заявили в пресс-службе дипмиссии. Ранее бывший посол США в РФ Майкл Макфол предупредил, что из-за вынужденного сокращения персонала ждать виз в США гражданам РФ придется «неделями, если не месяцами».

Читайте также
Пенс заявил, что Трамп скоро подпишет закон о введении новых санкций против России

Кроме того, в беседе с «Ъ» он предположил, что, столкнувшись с необходимостью сократить 755 сотрудников своих учреждений в России, США предпочтут уволить большое число россиян, работающих в посольстве США в Москве и генконсульствах в регионах РФ. Впрочем, власти России считают, что у дипмиссии США остается достаточно сотрудников для полноценной работы.

На возможные сложности с получением россиянами американских виз первым обратил внимание бывший посол США в РФ Майкл Макфол. «Если эти сокращения (персонала дипмиссий США в РФ.— “Ъ”) реальны, россиянам надо приготовиться ждать виз для въезда в США неделями, если не месяцами», — написал он в своем Twitter. Напомним, по решению российских властей число сотрудников американских дипмиссий в РФ к 1 сентября должно быть сокращено до 455 человек, кроме того, с 1 августа американцы не смогут пользоваться посольской дачей в Серебряном бору и гаражным комплексом на Дорожной улице.

Так Москва отреагировала на высылку в декабре прошлого года 35 российских дипломатов из США и арест двух посольских дач. Тогда президент РФ Владимир Путин воздержался от зеркальных мер — как отмечали эксперты, с расчетом на то, что после прихода к власти президента Дональда Трампа политика Вашингтона изменится.

Однако новая администрация не отменила решения прежней и, более того, уже дала понять, что поддержит намерения Конгресса ввести в отношении России новые санкции.

Сократить число сотрудников до 455 российские власти потребовали, поскольку именно столько человек работает в посольстве РФ в Вашингтоне и генконсульствах РФ на территории США. В американских учреждениях на территории России на данный момент работает около 1200 человек. По словам Владимира Путина, прекратят деятельность в РФ «755 дипломатов и техработников». «Это чувствительно», — сказал он.

Читайте также
Маккейн заявил о расплате Путина за «нападение на демократию» США

Впрочем, по мнению Майкла Макфола, последствия «антиамериканских санкций» окажутся чувствительными и для россиян. «Не думаю, что речь пойдет о закрытии генконсульств США в России, но эта секция (консульская.— “Ъ”) — самая большая, и значит, именно на нее придется большая часть сокращений, — заявил он “Ъ”.— Россиянам стоит готовиться к значительному увеличению сроков оформления виз». Сейчас за визой можно обратиться в посольство США в Москве, а также в генконсульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. На сайте американского посольства в Москве уже рекомендуют обращаться за визой «не менее чем за три месяца до предполагаемой даты поездки». В пресс-службе посольства США в РФ «Ъ» заявили, что «еще слишком рано даже пытаться строить догадки, каким образом ограничения повлияют на работу консульской службы». «Но вполне возможно, что это приведет к снижению оперативности консульской деятельности», — допустили в ведомстве.

США обязаны наладить необходимую работу дипмиссии. Для любой страны 455 человек, при любой нагрузке, — цифра достаточная, чтобы организовать работу безупречно
Константин Косачев
Глава комитета Совета федерации

Между тем еще одним негативным последствием новых антиамериканских санкций может стать потеря рабочих мест несколькими сотнями граждан РФ. Из 1200 сотрудников диппредставительств США в РФ большинство составляет нанятый на месте персонал. В открытом доступе цифр на текущий год нет, но из отчета Госдепа за 2013 год следует, что лишь около 25% сотрудников посольства и консульств были американцами, а остальные — гражданами РФ. Это, например, секретари, переводчики, повара, охранники. «По моему прогнозу, сокращения коснутся прежде всего россиян», — заявил Майкл Макфол.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что США сами должны решить, кто из дипломатов и сотрудников диппредставительств останется работать, а кто прекратит деятельность. «Это выбор США. Речь идет и о дипломатах, и о лицах с недипломатическим статусом, и о принятых на месте российских гражданах», — уточнил он.

На сайте посольства США до сих пор висят две вакансии: водителя (з/п около 43 тыс. руб. плюс пособие на питание и годовая премия) и электрика (з/п около 49 тыс. руб. плюс пособие и премия).

«Перекрестная высылка дипломатов — не новое явление. Посольские войны были на протяжении всего периода холодной войны», — напомнил «Ъ» журналист-американист Михаил Таратута. По его словам, в период противостояния СССР и США «зеркальность» доходила до мелочей. «Когда в 1988 году я приехал в США (в качестве корреспондента программы “Время”.— “Ъ”), мне не давали разрешения снять квартиру для корпункта, пока корреспонденту одного из американских СМИ не разрешили арендовать жилье в Питере. И визу мне не давали, пока наши не дали добро на въезд корреспонденту из США», — рассказал он.

Читайте также
NYT: после ответных мер Москвы США стали чаще отказывать россиянам в визах

Пик посольских войн пришелся на 1986 год, когда из СССР были сначала высланы 30 американских дипломатов, а затем из США — 80 советских. После этого советские власти вообще запретили своим гражданам наниматься в американское посольство. Тогда работы лишились 260 человек. В отсутствие водителя посол США Артур Хартман был вынужден сам сесть за руль, а его супруга Донна помогала накрывать столы на приемах. Ограничения были сняты лишь спустя несколько лет.

Михаил Таратута полагает, что и сейчас Москва и Вашингтон «обречены на долгое противостояние». «Думаю, что принятый Конгрессом США закон (предусматривающий введение новых санкций в отношении России и ограничивающий возможности президента США по их пересмотру.— “Ъ”) похоронил надежды Кремля наладить отношения с Белым домом», — говорит эксперт. По словам собеседника «Ъ», Дональд Трамп, «вероятно, хотел наладить отношения с Россией, но ошибся в главном». «Одним из его основных лозунгов было “осушить вашингтонское болото”, то есть побороть истеблишмент, — напоминает Михаил Таратута.— Но “болото” оказалось сильнее его».

Елена Черненко

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 С инвалидов взыскали за инвалидность
В Европе «пропали» три тысячи грузин
Путин подписал закон об оплате общедомовых коммунальных услуг
В Сирии сообщили о гибели 60 человек при ударе ВВС коалиции США
Табачные компании предложили ввести минимальную цену на сигареты
Все машины посольства США покинули дачу в Серебряном Бору
Пенс анонсировал скорое подписание Трампом санкций против России
Суд взыскал с «Трансаэро» 288 млн рублей в пользу «Аэрофлота»
Зимбабвийские разведчики объяснили неудачу в сибирском лесу
Спорт
И все — за одного: «Спартак» отменяет кризис Слухи о кризисе "Спартака" оказались сильно преувеличены
Авто
Воры украли крупную партию «айфонов» из едущего грузовика (видео) Способ совершения преступления оказался настолько необычным, что поначалу поставил полицейских в тупик
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
61-летняя Наталья Андрейченко снова сыграет Мэри Поппинс Актриса рассказала о современном продолжении советского фильма
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
В Петербурге дорожают доступные новостройки
Льготы по оплате электроэнергии сократят
В России упразднили понятие «дача»
Леди
Что носить в жару, если вы ненавидите открытую одежду: 5 идей Если вы не любите открытую одежду и большую часть дня прячетесь в тени, рассказываем, как одеваться в жаркие дни в мегаполисе с комфортом для себя.
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь